Мэрия Уфы: «СУ-10» перекрыл тротуар на улице Первомайской в Черниковке

В ходе рассмотрения обращений местных жителей,представитель администрации города выехал на место строительства. Как следует из ответа общественникам мэрии, застройщик все-таки занял территорию вне арендуемого участка.
- Территория стройки огорожена временным металлическим забором из труб и чугунных литых секций, - говорится в сообщении. – Со стороны улицы Первомайской ограждение вынесено на 14 м от границ участка, поставленного на кадастровый учет в сторону проезжей части, перекрыв тротуар.
Администрация города направила застройщику предостережение о необходимости соблюдения кадастровых границ при строительстве. Однако застройщик требования мэрии не выполнил. В связи с этим материалы осмотра территории были направлены в управление Росреестра по РБ для привлечения к административной ответственности.
В мэрии также рассчитывают освободить участок, занимаемый СУ-10, и взыскать неосновательное обогащение в судебном порядке, следует из письма.
Между тем в СУ-10 не признают, что заняли территорию тротуара.
- Тротуар не занят, занят только проезд, который находился между тротуаром и старым зданием, которое здесь раньше было, - пояснил Медиакорсети заместитель генерального директора группы компаний «СУ-10» Эдуард Камалетдинов. – То, что мы вышли за границы участка, допускается в рамках временного ордера – на период строительства. Как только строительство будет закончено, мы освободим занятый проезд.
Напомним, дом строится на месте бывшего детского сада, который застройщик снес. Здание будет шестиэтажным, Т-образной формы.