Мэрия Уфы: «СУ-10» перекрыл тротуар на улице Первомайской в Черниковке

- Тротуар не занят, занят только проезд, который находился между тротуаром и старым зданием, которое здесь раньше было, - пояснил Медиакорсети заместитель генерального директора группы компаний «СУ-10» Эдуард Камалетдинов. – То, что мы вышли за границы участка, допускается в рамках временного ордера – на период строительства. Как только строительство будет закончено, мы освободим занятый проезд.