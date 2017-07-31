mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Мэрия Уфы: «СУ-10» перекрыл тротуар на улице Первомайской в Черниковке

31 июля 2017, 17:03
Компания «Служба заказчика СУ-10», ведущая точечную застройку на ул. Первомайской, 8а, все-таки вышла за границы арендуемого участка. Ограда вокруг строительного участка стоит прямо на тротуаре. Администрация Уфыпотребовала застройщика устранить нарушения.

В ходе рассмотрения обращений местных жителей,представитель администрации города выехал на место строительства. Как следует из ответа общественникам мэрии, застройщик все-таки занял территорию вне арендуемого участка.

- Территория стройки огорожена временным металлическим забором из труб и чугунных литых секций, - говорится в сообщении. – Со стороны улицы Первомайской ограждение вынесено на 14 м от границ участка, поставленного на кадастровый учет в сторону проезжей части, перекрыв тротуар.

Администрация города направила застройщику предостережение о необходимости соблюдения кадастровых границ при строительстве. Однако застройщик требования мэрии не выполнил. В связи с этим материалы осмотра территории были направлены в управление Росреестра по РБ для привлечения к административной ответственности.

В мэрии также рассчитывают освободить участок, занимаемый СУ-10, и взыскать неосновательное обогащение в судебном порядке, следует из письма.

Между тем в СУ-10 не признают, что заняли территорию тротуара.

- Тротуар не занят, занят только проезд, который находился между тротуаром и старым зданием, которое здесь раньше было, - пояснил Медиакорсети заместитель генерального директора группы компаний «СУ-10» Эдуард Камалетдинов. – То, что мы вышли за границы участка, допускается в рамках временного ордера – на период строительства. Как только строительство будет закончено, мы освободим занятый проезд.

Напомним, дом строится на месте бывшего детского сада, который застройщик снес. Здание будет шестиэтажным, Т-образной формы.

Материалы по теме
В Башкирии «СУ-10» оштрафовали за строительство без разрешенияСнос не вопрос? Столица Башкирия может лишиться лимонарияВ Уфе жители возмутились точечной застройкой в Черниковке
#Новости#Точечная застройка#Наталья Кузнецова#Город
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Сегодня, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Сегодня, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Сегодня, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Сегодня, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Сегодня, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Сегодня, 13:48