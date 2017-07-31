Климат, миграция или человек: откуда появились черные жуки в Башкирии?

- Чтобы дать точную оценку, что именно это за насекомое, нужно рассмотреть его под микроскопом. Судя по видеозаписям, речь идет о жужелице (одно из самых многочисленных семейств жуков, в нашей стране их насчитывается до 3000 видов, - прим.ред.). Это хищные насекомые, которые поедают беспозвоночных, насекомых и т. д. Скорее всего, их большое распространение связано с миграцией. Обильные дожди, сильная жара, создали благоприятные условия для их распространения. Был большой выплод, их никто не съел, вот и результат.