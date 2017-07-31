Климат, миграция или человек: откуда появились черные жуки в Башкирии?

Очевидцы, публикуя фотографии и видеозаписи, сообщают о большом количестве черных жуков на остановках, в парках, улицах, трассах, грядках и т. д. Последние из таких видеозаписей были опубликованы в Стерлитамаке и в международном аэропорту «Уфа». Мы обратились за комментарием к зоологу, руководителю Института экологической экспертизы и биоинформационных технологий Виктору Валуеву.
- Чтобы дать точную оценку, что именно это за насекомое, нужно рассмотреть его под микроскопом. Судя по видеозаписям, речь идет о жужелице (одно из самых многочисленных семейств жуков, в нашей стране их насчитывается до 3000 видов, - прим.ред.). Это хищные насекомые, которые поедают беспозвоночных, насекомых и т. д. Скорее всего, их большое распространение связано с миграцией. Обильные дожди, сильная жара, создали благоприятные условия для их распространения. Был большой выплод, их никто не съел, вот и результат.
Если говорить о записи, сделанной в уфимском аэропорту, то могу вам сказать следующее. Ежегодно на объекте проводится дезинфекция от вредителей. Но, судя по всему, в последний раз ее провели не совсем корректно, нарушив пищевую цепочку. Когда опрыскивали территорию, убили химикатами всех хищных насекомых, в том числе и тех, которые должны были съесть этих жужелиц, - говорит Валуев.
По словам специалиста, подобного количества насекомых этого вида он не встречал за всю свою практику. К слову, в Архангельском районе республики наблюдается большое количество майских жуков. Все это, конечно, плохо может сказаться на урожае. Мы проводим различные исследования и я могу с уверенностью заявить, что в большинстве своем на распространение таких насекомых влияет не сколько климат, а человек, отметил эксперт.
Начальник отдела растениеводства и кормопроизводства минсельхоза Башкирии Азат Мухаметшин заверил Медиакорсеть, что никакой опасности в распространении этих жуков в ведомстве пока не видят:
- На посевах их, к счастью, нет. Отмечу, что специалисты Россельхознадзора РБ у нас также курируют вопросы, связанные с их численностью. Скажу сразу — людям и урожаю они не угрожают.
В Управлении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору РБ ситуацию комментировать отказались .
А в ФГБУ Россельхозцентр РБ нам рассказали, что журналисты в последнее время больше пугают, нежели информируют людей.
Честно говоря, по фото точно не определить, что именно это за вид насекомых. Массового явления мы пока не наблюдаем. Если говорить о видеозаписи, сделанной в аэропорту, могу сказать так. Наши специалисты действительно проводили обработку территории аэропорта от вредителей комплексом пестицидов. Это не очажные вредители, никакой опасности они не представляют. Любят у нас СМИ устраивать ажиотаж, взять, к примеру, новости о нашествии саранчи, - говорит заместитель руководителя Россельхозцентра Рамиль Багаутдинов.
Отметим, что в уфимском аэропорту не сочли необходимым комментировать эту ситуацию, посчитав информацию слишком незначительной.
Справка. Жужелица — крупное насекомое темно-бронзового цвета с металлическим отливом, величиной до 20–30 мм. Имеет мощные челюсти, быстро перемещается в поисках пищи. Распространяется в увлажненной почве.