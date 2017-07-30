Следствие по делу экс-главы «Башнефти» Урала Рахимова вновь продлено

- Самое главное, я убежден на 99%, что это дело никогда в суд не пойдет, потому что сейчас оно свое предназначение выполнило. Преследовалась цель забрать "Башнефть" у (главы АФК "Система" Владимира) Евтушенкова, - сказал адвокат.