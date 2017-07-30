Следствие по делу экс-главы «Башнефти» Урала Рахимова вновь продлено

Следствие по делу экс-главы "Башнефти" Урала Рахимова, обвиняемого в хищении и легализации акций предприятий ТЭК Башкирии, продлено до 28 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Сергея Макаренко. - Формально срок следствия продлен все по тому же основанию - не получены ответы на запросы следователя из-за границы, - новостное издание цитирует слова господина Макаренко. Вопрос касается счетов Рахимова в зарубежных банках.
Предыдущий срок следствия истек 28 июля.
Адвокат считает, что есть "законные основания для прекращения уголовного дела, в том числе по истечению срока давности привлечения к уголовной ответственности".
- Самое главное, я убежден на 99%, что это дело никогда в суд не пойдет, потому что сейчас оно свое предназначение выполнило. Преследовалась цель забрать "Башнефть" у (главы АФК "Система" Владимира) Евтушенкова, - сказал адвокат.
Он отметил, что уже многие месяцы никакие следственные действия не проводятся.
Уголовное дело в отношении Урала Рахимова было возбуждено в 2014 году по статьям «Присвоение или растрата в особо крупном размере» и «Легализация незаконно полученных денежных средств».
Следствие считает, что Урал Рахимов совместно с предпринимателем Левоном Айрапетяном разработал план хищения акций предприятий ТЭК Башкирии. Он, используя служебное положение своего отца Муртазы Рахимова (на тот момент был президентом республики), организовал хищение контрольных пакетов акций ряда открытых акционерных обществ. Общая стоимость предприятий более 130 млрд руб. Деньгами он распорядился по своему усмотрению.
Затем он продал пакеты этих акций АФК "Система" и другим юридическим лицам на общую сумму более $2,5 млрд. В то же время, по словам адвокатов, Рахимов не являлся собственником компаний башкирского ТЭК, а лишь имел право управления.
Сейчас Урал Рахимов находится в Австрии. Суд в Вене отказал в его экстрадиции в Россию. Суд счел, что этот запрос может носить «политическую мотивацию».
В конце октября 2014 года Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры о возврате акций "Башнефти" государству.
В 2016 году 50,1% акций "Башнефти" приобрела "Роснефть", заплатив за пакет 329,7 млрд рублей. Позднее, после оферты миноритариям, "Роснефть" стала контролировать 57,7% уставного капитала "Башнефти". Башкирии принадлежит 25% плюс 1 акция компании.