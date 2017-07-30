На автолавки для отдаленных деревень в Башкирии выделят 15 миллионов

В Башкирии в этом году будет выделено 15 млн руб. на приобретение автолавок для отдаленных населенных пунктов, сообщает «Башинформ» со ссылкой на председателя госкомитета республики по торговле и защите прав предпринимателей Гузель Асылову.
В качестве пилотных проектов отобрано 10 районов, «где малочисленные населенные пункты, не имеющие торгового обслуживания, превышают 60 процентов от общего количества, - отмечает новостное агентство. Автолавки в этом году получат Архангельский, Альшеевский, Бакалинский, Белорецкий, Буздякский, Зианчуринский, Калтасинский, Караидельский, Кугарчинский и Куюргазинский районы.
- Сейчас мы приобретаем автолавки. Они будут переданы муниципальным районам, чтобы обеспечить торговым обслуживанием малочисленные населенные пункты. Надеемся, что в рамках межмуниципальной кооперации эти автолавки охватят еще и приграничные районы, - цитирует слова главы ведомства новостной сайт.
Всего в Башкирии насчитывается 1,2 тыс населенных пунктов, где нет ни одного магазина.