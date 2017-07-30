mkset.ru
ГлавноеВсе новости

На автолавки для отдаленных деревень в Башкирии выделят 15 миллионов

30 июля 2017, 16:00
Оборудованные для торговли автомобили купят для 10 районов республики.

В Башкирии в этом году будет выделено 15 млн руб. на приобретение автолавок для отдаленных населенных пунктов, сообщает «Башинформ» со ссылкой на председателя госкомитета республики по торговле и защите прав предпринимателей Гузель Асылову.

В качестве пилотных проектов отобрано 10 районов, «где малочисленные населенные пункты, не имеющие торгового обслуживания, превышают 60 процентов от общего количества, - отмечает новостное агентство. Автолавки в этом году получат Архангельский, Альшеевский, Бакалинский, Белорецкий, Буздякский, Зианчуринский, Калтасинский, Караидельский, Кугарчинский и Куюргазинский районы.

- Сейчас мы приобретаем автолавки. Они будут переданы муниципальным районам, чтобы обеспечить торговым обслуживанием малочисленные населенные пункты. Надеемся, что в рамках межмуниципальной кооперации эти автолавки охватят еще и приграничные районы, - цитирует слова главы ведомства новостной сайт.

Всего в Башкирии насчитывается 1,2 тыс населенных пунктов, где нет ни одного магазина.

Материалы по теме
Рамиль Бигнов: Моим коллегам не надо прятать головы в песокМолочная страна обойдется бюджету Башкирии почти в два миллионаКомпания депутата Андрея Носкова вернет Уфе 53 миллиона по решению суда
#Новости#Ольга Корзик#Экономика
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Сегодня, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Сегодня, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Сегодня, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Сегодня, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Сегодня, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Сегодня, 13:48