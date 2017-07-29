«Уфа» сыграла вничью с «Уралом»

После перерыва тренерский штаб "Урала" делает несколько замен, в том числе на поле выходяит креативный Чантурия и игрок, открытие прошлого сезона, Владимир Ильин. "Урал" часто навешивает в штрафную, атакует, а уфимцы рассчитывают на контратаки. В одной из них Слай точно навешивает мяч на Фатаи, тот бьёт головой, но вратарь берет мяч.