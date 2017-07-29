«Уфа» сыграла вничью с «Уралом»

«Уфа» редко забивает в первом тайме, но в этом матче забила. На 17-й минуте после неудачного поперечного паса Меркулова Азамат Засеев перехватывает мяч, быстро его разыгрывают, Пауревич отдает пас Слаю. Тот пробивает в дальний угол, и делает счет 1:0.
Денис Тумасян получил травму, и был заменен на Живоглядова на 22-й минуте.
Хозяева поля часто атаковали, особенно в последние 15 минут первого тайма, но Беленов и защита всегда справлялись. Семь угловых ударов у «Урала», 9 ударов по воротам, их них 5 – в створ, но результат на табло не изменился.
После перерыва тренерский штаб "Урала" делает несколько замен, в том числе на поле выходяит креативный Чантурия и игрок, открытие прошлого сезона, Владимир Ильин. "Урал" часто навешивает в штрафную, атакует, а уфимцы рассчитывают на контратаки. В одной из них Слай точно навешивает мяч на Фатаи, тот бьёт головой, но вратарь берет мяч.
Давление хозяев поля часто приводило к угловым и стандартам, за пару минут до конца основного времени игры после углового Табидзе неловко отбивает мяч - автогол. 1:1 - с таким счетом завершается игра.
"Уфа" зарабатывает очко на выезде с неудобным соперником, и теперь имеет 5 очков.