Восемь вопросов про "ласкового убийцу"

Заразиться можно при контакте с кровью больного, при половых сношениях, от больной матери (внутриутробно или во время родов). Контакт с кровью больного не подразумевает непосредственный контакт с биоматериалом. Чаще вирус остается на поверхности инструментов при ненадлежащей обработки в салонах маникюра, педикюра, татуажа, пирсинга, стоматологических кабинета, при других различных медицинских манипуляциях. У инъекционных наркоманов инфицирование часто происходит при использовании одного шприца. Часто гепатиты обнаруживаются случайно при плановом медосмотре. Врачи могут заподозрить его при изменениях в биохимическом анализе крови, при повышении трансаминаз (АЛТ И АСТ).