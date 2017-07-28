Восемь вопросов про "ласкового убийцу"

В Башкортостане на сегодняшний день в медицинских организациях состоит на учете более 19 тысяч больных хроническим вирусным гепатитом С и более четырех тысяч больных хроническим вирусным гепатитом В.
Заразиться можно при контакте с кровью больного, при половых сношениях, от больной матери (внутриутробно или во время родов). Контакт с кровью больного не подразумевает непосредственный контакт с биоматериалом. Чаще вирус остается на поверхности инструментов при ненадлежащей обработки в салонах маникюра, педикюра, татуажа, пирсинга, стоматологических кабинета, при других различных медицинских манипуляциях. У инъекционных наркоманов инфицирование часто происходит при использовании одного шприца. Часто гепатиты обнаруживаются случайно при плановом медосмотре. Врачи могут заподозрить его при изменениях в биохимическом анализе крови, при повышении трансаминаз (АЛТ И АСТ).
Вирусный гепатит С называют ласковым убийцей. Часто он проходит без симптомов, и человек даже не подозревает, что заражён. Стоит обследоваться, если наблюдается выраженная усталость, астенический синдром, горечь во рту, боль в правом подреберье. Но и этих проявлений может не быть, если человек ведёт здоровый образ жизни. Самое эффективное - раз в год сдавать анализы, в том числе и на маркеры вирусных гепатитов.
Да, хронический вирусный гепатит С в настоящее время поддается излечению. Современные противовирусные препараты достигают эффективности до 95%. В случае с вирусным гепатитом В в большинстве случаев удаётся подавить репликацию вируса.
Для каждого генотипа вируса есть своя схема лечения. Кроме интеферонов, в настоящее время применяются противовирусные препараты прямого действия с высокой степенью эффективности.
Стоимость лечения в зависимости от применяемой схемы может составить от 6 до 270 тысяч рублей в месяц. Бесплатно противовирусную терапию по показаниям по программе ОМС можно в Инфекционной клинической больнице №4 Уфы, а в рамках республиканской целевой программы - на базе Центра СПИД.
К врачу-инфекционисту по месту жительства. Он назначит список обследования, с результатами которого надо подойти в диспансерный кабинет ИКБ №4 и встать в очередь. Стоит отметить, что очередность может сдвигаться по жизненным показаниям, в зависимости от прогрессирования заболевания. Тех, у кого уже начался цирроз печени, берут на терапию в первую очередь.
Да. В Российской Федерации вакцину от гепатита В начали делать в 2001 году. За это время число заболевших значительно снизилось. Рекомендую привиться.