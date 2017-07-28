В Уфе прошел обыск в муниципальной «Службе заказчика»

Сегодня, 28 июля, в муниципальном унитарном предприятии «Служба заказчика и технического надзора» провели обыск сотрудники регионального СУ СК по Башкирии провели обыск в МУП «Служба заказчика и технического надзора», сообщает «Коммерсантъ-Башкортостан» со ссылкой на свои источники.