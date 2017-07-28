В Уфе прошел обыск в муниципальной «Службе заказчика»

В ходе мероприятия изъяты компьютер главного бухгалтера, документы на землю и сотовые телефоны руководителей.
Сегодня, 28 июля, в муниципальном унитарном предприятии «Служба заказчика и технического надзора» провели обыск сотрудники регионального СУ СК по Башкирии провели обыск в МУП «Служба заказчика и технического надзора», сообщает «Коммерсантъ-Башкортостан» со ссылкой на свои источники.
По данным издания, в ходе мероприятия были изъяты компьютер главного бухгалтера, документы на землю и сотовые телефоны руководителей.
«Коммерсантъ-Башкортостан» отмечает, что у следствия возникли вопросы по переходу прав на земельные участки полученные предприятием взамен достройки проблемных домов в Уфе — участки оказались в собственности третьих лиц.