В России появился цифровой герб для государственных сайтов

— При размещении на экранах малых размеров он становится сложночитаемым и неразборчивым. Применив же к его начертанию специфичные для современного «веба» приемы, можно нивелировать эти минусы. Символ страны получает дополнительный органичный образ для применения в электронной среде, пояснил изданию замдиректора департамента развития электронного правительства Минкомсвязи Александр Павлович.