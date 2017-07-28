В России появился цифровой герб для государственных сайтов

На сайтах российских госорганов планируют использовать модернизированное изображение герба России, сообщает сегодня газета «Известия». С таким предложением выступило министерство коммуникаций и связи страны. Новое изображение уже можно увидеть на официальных интернет-площадках президента России, Совета Федерации и др.
В ведомстве пояснили, что тот образ герба, который используется сейчас, разрабатывался для печатных и бумажных документов.
— При размещении на экранах малых размеров он становится сложночитаемым и неразборчивым. Применив же к его начертанию специфичные для современного «веба» приемы, можно нивелировать эти минусы. Символ страны получает дополнительный органичный образ для применения в электронной среде, пояснил изданию замдиректора департамента развития электронного правительства Минкомсвязи Александр Павлович.
Цифровое изображение герба предложено использовать всем госорганам в презентации единого дизайна госсайтов, которая ранее была направлена в правительство.
Над новым изображением работали дизайнеры Артем Геллер, Сергей Шапиро и Михаил Жашков.
На единый стиль к апрелю 2018 года должны перейти 10 государственных веб-ресурсов. Далее на унифицированный дизайн перейдут сайты федеральных, региональных и муниципальных органов.