Башкирские предприниматели открыли в Сбербанке 3 500 расчетных счетов

Например, с начала этого года среди предпринимателей Башкортостана увеличивается спрос на «Корпоративную карту». Это специальный продукт на основе международных банковских карт Visa Business / MasterCard Business, предназначенный для предприятий и организаций. С его помощью уполномоченные сотрудники предприятий могут снимать с расчетного счета компании наличные в банкоматах, совершать покупки в торговых и сервисных точках, а также вносить наличные на счет. За полгода 2017 года такими картами воспользовались 2,5 тысячи организаций.