Башкирские предприниматели открыли в Сбербанке 3 500 расчетных счетов

Приток новых клиентов связан, прежде всего, с тем, что расчетное обслуживание в Сбербанке дает малому бизнесу доступ к целому комплексу современных финансовых услуг, сообщили в кредитном учреждении.
Например, с начала этого года среди предпринимателей Башкортостана увеличивается спрос на «Корпоративную карту». Это специальный продукт на основе международных банковских карт Visa Business / MasterCard Business, предназначенный для предприятий и организаций. С его помощью уполномоченные сотрудники предприятий могут снимать с расчетного счета компании наличные в банкоматах, совершать покупки в торговых и сервисных точках, а также вносить наличные на счет. За полгода 2017 года такими картами воспользовались 2,5 тысячи организаций.
Также в этом году по-прежнему востребован сервис для корпоративных клиентов по приёму и зачислению на счет денежной наличности через устройства самообслуживания Сбербанка. Эта услуга особенно подходит для небольших предприятий, поскольку позволяет самостоятельно и в удобное время сдавать выручку, при этом деньги поступают на счет в режиме онлайн.