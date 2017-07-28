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Башкирские предприниматели открыли в Сбербанке 3 500 расчетных счетов

28 июля 2017, 11:19
Это цифра - за 6 месяцев года. Всего на данный момент в Сбербанке обслуживаются порядка 27 тысяч индивидуальных предпринимателей и предприятий малого бизнеса.

Приток новых клиентов связан, прежде всего, с тем, что расчетное обслуживание в Сбербанке дает малому бизнесу доступ к целому комплексу современных финансовых услуг, сообщили в кредитном учреждении.

Например, с начала этого года среди предпринимателей Башкортостана увеличивается спрос на «Корпоративную карту». Это специальный продукт на основе международных банковских карт Visa Business / MasterCard Business, предназначенный для предприятий и организаций. С его помощью уполномоченные сотрудники предприятий могут снимать с расчетного счета компании наличные в банкоматах, совершать покупки в торговых и сервисных точках, а также вносить наличные на счет. За полгода 2017 года такими картами воспользовались 2,5 тысячи организаций.

Также в этом году по-прежнему востребован сервис для корпоративных клиентов по приёму и зачислению на счет денежной наличности через устройства самообслуживания Сбербанка. Эта услуга особенно подходит для небольших предприятий, поскольку позволяет самостоятельно и в удобное время сдавать выручку, при этом деньги поступают на счет в режиме онлайн.

#Новости#Рустэм Башкирцев#Экономика
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