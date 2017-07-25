В Уфе появились квартиры с евроремонтом от 2 млн рублей

Если вы не сторонник черновой отделки в новостройке, а при слове «ремонт» вас вообще в дрожь бросает, квартиры с чистовой отделкой станут отличным решением. В этом случае можно смело забыть о строительном шуме посреди ночи и пыльных подъездах с горами мусора. Кстати, если планируете приобрести квартиру в инвестиционных целях, чистовая отделка – также лучший вариант. Такое жилье можно начать сдавать сразу после получения связки ключей от застройщика.