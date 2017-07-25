В Уфе появились квартиры с евроремонтом от 2 млн рублей

Если вы не сторонник черновой отделки в новостройке, а при слове «ремонт» вас вообще в дрожь бросает, квартиры с чистовой отделкой станут отличным решением. В этом случае можно смело забыть о строительном шуме посреди ночи и пыльных подъездах с горами мусора. Кстати, если планируете приобрести квартиру в инвестиционных целях, чистовая отделка – также лучший вариант. Такое жилье можно начать сдавать сразу после получения связки ключей от застройщика.
В жилом комплексе «Зеленая роща» все квартиры сдаются в чистовой евроотделке высокого качества. Такое жилье полностью готово к заселению: ламинат, матовые натяжные потолки, обои, красивые и надежные межкомнатные двери, кафель и сантехника, вся электропроводка и оборудование, а также специальные стеклопакеты с повышенной звукоизоляцией.
«Зеленая роща» – это дом из красного керамического кирпича в уютном квартале с развитой инфраструктурой. Жилой комплекс является частью комфорт-квартала «Московский» – одного из крупнейших проектов комплексной застройки в популярном районе Уфы. Здесь все создано для комфорта и удобства жителей: бесшумные скоростные лифты, помещения в холлах для хранения спортивного инвентаря и колясок, современные безопасные детские площадки и благоустроенная придомовая территория. Два дома там уже сданы.
Несмотря на все преимущества, сегодня квартиру в чистовой евроотделке в ЖК «Зеленая роща» можно приобрести от 2 млн. рублей. Также застройщик – Группа Компаний «Госстрой» – предлагает удобные и выгодные программы приобретения жилья: ипотеку без первого взноса, беспроцентную рассрочку и обмен вторичного жилья на новые квартиры.
По вопросам покупки квартир в чистовой евроотделке в ЖК «Зелёная роща» обращайтесь по многоканальным телефонам: (347) 246-70-70, 246-80-80 или в офис продаж застройщика по адресу: Уфа, 50 лет СССР, 2. Подробнее о жилом комплексе на gosstroy.info.