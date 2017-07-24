В рамках инвестпрограммы БСК ведет реконструкцию колонного оборудования

Справка. «БСК» (входит в Группу «БАШХИМ») образовано в мае 2013 года в результате объединения ОАО «Сода» и ОАО «Каустик». Компания занимает первое место в России по производству кальцинированной и пищевой соды, второе место по выпуску каустической соды, ПВХ, а также является одним из лидеров по производству кабельных пластикатов.География поставок продукции: Россия, страны СНГ, Европы, Азии, Латинской Америки и Ближнего Востока.Предприятие является единственным производителем терефталоилхлорида, анодов с рутений-иридиевым покрытием, флокулянта полиэлектролита катионного.