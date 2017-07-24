В рамках инвестпрограммы БСК ведет реконструкцию колонного оборудования

Объем инвестиций, вложенных компанией в модернизацию колонного оборудования, начиная с 2013 года, уже составил более 1,4 млрд рублей.
Замена колонного оборудования – самый масштабный инвестиционный проект на производстве кальцинированной соды. По своим объемам и значимости он входит в перечень приоритетных инвестиционных проектов Республики Башкортостан. В течение нескольких лет БСК ведет поэтапную модернизацию колонного оборудования на производстве кальцинированной соды, благодаря чему треть колонн уже заменены. К 2020 году компания планирует заменить все колонное оборудование. Общий объем инвестиций составит около 3,5 млрд рублей.
- Сегодня Башкирская содовая компания производит около 65% всей отечественной кальцинированной соды. Проведение масштабной модернизации позволит не только увеличить имеющиеся объемы производства, но сохранить лидирующие позиции на рынке, - отметил заместитель генерального директора по технической политике АО «БСК» Федор Афанасьев.
Справка. «БСК» (входит в Группу «БАШХИМ») образовано в мае 2013 года в результате объединения ОАО «Сода» и ОАО «Каустик». Компания занимает первое место в России по производству кальцинированной и пищевой соды, второе место по выпуску каустической соды, ПВХ, а также является одним из лидеров по производству кабельных пластикатов.География поставок продукции: Россия, страны СНГ, Европы, Азии, Латинской Америки и Ближнего Востока.Предприятие является единственным производителем терефталоилхлорида, анодов с рутений-иридиевым покрытием, флокулянта полиэлектролита катионного.