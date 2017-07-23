В Уфе медцентр продолжает обманывать своих клиентов

Жители Уфы, которые пострадали от сомнительной деятельности центра обратились в ОНФ и встретились с руководителем проекта Общероссийского народного фронта «За права заемщиков» Виктором Климовым. Пациенты центра рассказали, что им навязали здесь кредиты от 100 тыс. до 300 тыс. руб. на оказание медицинских услуг, которые на деле оказались косметическими. У многих клиентов есть на руках решения суда о расторжении договора. Но исполнить их не получается, так как на счетах компании нет денег. При этом несколько банков продолжают сотрудничать с медцентром, игнорируя скандал вокруг него.
По словам пострадавших граждан, в здании центра работают сразу две компании: «Корпорейшн Бьюти Хэлфи Лимитед Илия Идишн» и «Идилия». У первой нет лицензии на оказание медицинских услуг, вторая получила ее лишь 2,5 месяца назад. Правда, сейчас медцентр продолжает работать уже под новой вывеской, на которой поменяли буквы, и теперь это «Илиа».
На встречу с пострадавшими активисты проекта ОНФ приглашали представителей уфимских отделений трех банков, которые выдают кредиты клиентам центра. Однако, по словам активистов ОНФ, приглашения там принимать отказались, и никто из банкиров на встречу не пришел.
Зато некоторые из пострадавших, обратившихся к Виктору Климову, пришли уже со вступившими в силу решениями суда о возврате им денежных средств. Женщины благодарили активистов Народного фронта за юридические консультации и помощь в составлении исков в суд. Однако теперь выясняется, что они не могут вернуть свои деньги потому, что центр как юридическое лицо реорганизован и судебные приставы не могут исполнить решение суда.
Были на встрече и те клиентки «Илии-Идилии», которые пока договоров расторгнуть не смогли, поскольку не знают, как это правильно сделать. Одна из пострадавших рассказала, что просто боится туда идти.
- На следующий день, после того, как я сходила в «Идилию», до меня дошло, что это та самая схема, про которую так много пишут в газетах и говорят по телевизору. Поняла, что меня, получается, «развели» на кредит. Я пошла этот договор расторгать. А в итоге, вернулась домой с еще одним точно таким же договором на такую же сумму,
- говорит она.
По словам Виктора Климова, этот медцентр уже давно попал в поле зрения активистов проекта Народного фронта «За права заемщиков». По жалобам его клиенток эксперты ОНФ уже направляли обращения в республиканское МВД и Генеральную прокуратуру. Однако правоохранители по-прежнему не хотят замечать отлаженную мошенническую схему в деятельности подобных салонов и центров.
- У нашего проекта есть успешный опыт взаимодействия с одним из крупных российских банков по этой проблеме. Как только мы получаем обращение, в котором фигурирует генеральное соглашение банка с подобным салоном, мы передаем сигнал их службе по контролю качества обслуживания клиентов, и в самые короткие сроки банк отзывает это соглашение с клиникой или салоном красоты, а к проблемам, возникающим по заключенным там кредитным договорам банк относится с особым внимание. Это хорошая практика, которую нам предложили сами банкиры,
- сказал Виктор Климов. - И мы приглашали руководителей филиалов трех банков в Уфе для обсуждения сложившейся ситуации. Но, к сожалению, они наши приглашения проигнорировали. Странно, что они не видят очевидных репутационных рисков в сотрудничестве с сомнительными организациями, деятельность которых вызывает такой общественный резонанс.
Кредитные правозащитники проекта Народного фронта совместно с региональным штабом ОНФ продолжают оказывать клиентам центра юридическую поддержку. Кроме того, активисты Общероссийского народного фронта обобщают все материалы по этому вопросу и готовят новые обращения в правоохранительные органы. На федеральном уровне будут организованы встречи с руководством упомянутых кредитных организаций.
В пятницу, 21 июля, как сообщил телеканал БСТ судебные приставы изымали имущество за долги более чем в 7 миллионов рублей. В то время как приставы общались с директором, в кабинетах продолжали оказывать услуги клиентам.