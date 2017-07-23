В Уфе медцентр продолжает обманывать своих клиентов

Жители Уфы, которые пострадали от сомнительной деятельности центра обратились в ОНФ и встретились с руководителем проекта Общероссийского народного фронта «За права заемщиков» Виктором Климовым. Пациенты центра рассказали, что им навязали здесь кредиты от 100 тыс. до 300 тыс. руб. на оказание медицинских услуг, которые на деле оказались косметическими. У многих клиентов есть на руках решения суда о расторжении договора. Но исполнить их не получается, так как на счетах компании нет денег. При этом несколько банков продолжают сотрудничать с медцентром, игнорируя скандал вокруг него.