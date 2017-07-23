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Posted 23 июля 2017, 10:49

Published 23 июля 2017, 10:49

Modified 17 октября 2022, 19:23

Updated 17 октября 2022, 19:23

Как журналисты и блогеры соревновались на крыше

23 июля 2017, 10:49
Их собрали вместе на вечеринке в Sky Lounge.

Ресторан «Sky Lounge» расположен на восьмом этаже уфимского отеля Sheraton. 20 июля здесь решили собрать медиатусовку города.

Здесь можно было увидеть журналистов информационных порталов Mkset.ru, Proural.info, Ufa1.ru, Ufatime.ru, Proufu.ru и телеканала РБК-Уфа, из блогеров прибыли Лэйсэн Муртазина, Раис Габитов, Михаил Бреслер, Юлия Инамора, Екатерина Рублева.

Сначала гостей удивили официантки, одетые в небесно-голубую форму стюардесс. Они исполнили традиционный для «Sky Lounge» танцевальный номер по технике безопасности полёта, ведущий вечера назвал его «флеш-мобом».

Кто лучше готовит, журналисты или блогеры? Выяснить это предложил шеф-повар ресторана. Вначале готовили бургеры. Журналисты и блогеры поделились на две команды: Разиф Абдуллин (Mkset.ru) и Линар Мингазов (Proural.info) против Лэйсэн Муртазиной и Юлии Инамора. Пока одни члены каждой команды занимались приготовлением ингредиентов из овощей и соусов, вторые отправились на кухню, чтобы прожарить котлеты на углях. Жюри конкурса посчитало, что обе команды справились на равных и объявили ничью.

Второй конкурс – на самый вкусный и правильный лимонад – также закончился «дружбой».

Чуть позже гостям соревновались в «индивидуальном зачете»: надо было подальше закинуть самолетик, сделанный из фирменной бумаги ресторана. Судьи награждали всех отличившихся участников мини-тренажерами для пальцев – спиннерами.

В соседнем зале (а ресторан разделен на три зоны) можно было увидеть тренерскую команду ФК «Уфа» во главе с Сергеем Семаком. Но снимков их дружной четверки мы делать не стали.

Как объявил ведущий вечеринки, Sky Lounge будет устраивать такие медиа-вечеринки каждый год.

#Рустэм Башкирцев#Город#Новости
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