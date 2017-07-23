Как журналисты и блогеры соревновались на крыше

Кто лучше готовит, журналисты или блогеры? Выяснить это предложил шеф-повар ресторана. Вначале готовили бургеры. Журналисты и блогеры поделились на две команды: Разиф Абдуллин (Mkset.ru) и Линар Мингазов (Proural.info) против Лэйсэн Муртазиной и Юлии Инамора. Пока одни члены каждой команды занимались приготовлением ингредиентов из овощей и соусов, вторые отправились на кухню, чтобы прожарить котлеты на углях. Жюри конкурса посчитало, что обе команды справились на равных и объявили ничью.