Как журналисты и блогеры соревновались на крыше

Posted 23 июля 2017, 10:49
Published 23 июля 2017, 10:49
Modified 17 октября 2022, 19:23
Updated 17 октября 2022, 19:23
Ресторан «Sky Lounge» расположен на восьмом этаже уфимского отеля Sheraton. 20 июля здесь решили собрать медиатусовку города.
Здесь можно было увидеть журналистов информационных порталов Mkset.ru, Proural.info, Ufa1.ru, Ufatime.ru, Proufu.ru и телеканала РБК-Уфа, из блогеров прибыли Лэйсэн Муртазина, Раис Габитов, Михаил Бреслер, Юлия Инамора, Екатерина Рублева.
Сначала гостей удивили официантки, одетые в небесно-голубую форму стюардесс. Они исполнили традиционный для «Sky Lounge» танцевальный номер по технике безопасности полёта, ведущий вечера назвал его «флеш-мобом».
Кто лучше готовит, журналисты или блогеры? Выяснить это предложил шеф-повар ресторана. Вначале готовили бургеры. Журналисты и блогеры поделились на две команды: Разиф Абдуллин (Mkset.ru) и Линар Мингазов (Proural.info) против Лэйсэн Муртазиной и Юлии Инамора. Пока одни члены каждой команды занимались приготовлением ингредиентов из овощей и соусов, вторые отправились на кухню, чтобы прожарить котлеты на углях. Жюри конкурса посчитало, что обе команды справились на равных и объявили ничью.
Второй конкурс – на самый вкусный и правильный лимонад – также закончился «дружбой».
Чуть позже гостям соревновались в «индивидуальном зачете»: надо было подальше закинуть самолетик, сделанный из фирменной бумаги ресторана. Судьи награждали всех отличившихся участников мини-тренажерами для пальцев – спиннерами.
В соседнем зале (а ресторан разделен на три зоны) можно было увидеть тренерскую команду ФК «Уфа» во главе с Сергеем Семаком. Но снимков их дружной четверки мы делать не стали.
Как объявил ведущий вечеринки, Sky Lounge будет устраивать такие медиа-вечеринки каждый год.