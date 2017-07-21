Сбербанк запустил вклад «Время сохранять»

Вклад «Время сохранять» можно оформить во всех отделениях Сбербанка, обслуживающих физических лиц, в интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, а также в устройствах самообслуживания в период с 18 июля по 18 августа 2017 года включительно, сообщили в кредитном учреждении. При этом открыть вклад с промокодом, который обеспечивает процентную ставку в 7% годовых, можно только в веб-версии Сбербанк Онлайн. Для вкладов, открытых другими способами, ставка составит 6,5%.