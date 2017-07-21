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Posted 21 июля 2017, 09:27

Published 21 июля 2017, 09:27

Modified 17 октября 2022, 19:22

Updated 17 октября 2022, 19:22

Эксперты: Помилование Изместьева – жест доброй воли или политический акт?

21 июля 2017, 09:27
Вчера СМИ сообщили о возможном помилование экс-сенатора от Башкирии Игоря Изместьева, осужденного на пожизненное заключение. Об этом президента России Владимира Путина во время личной встречи попросила известный правозащитник Людмила Алексеева.

Медиакорсеть попросила наших экспертов ответить на вопрос: Помилует ли Путин Изместьева - будет ли это политическим решением или жестом доброй воли главы государства?

Политолог Сергей Маркелов считает, что Путин примет такое решение.

- Я думаю, что с выборами это не связано. Просто за давностью ситуации и ослаблением ее политизированности Президент может себе позволить помилование по сути политического заключенного. Давность случившегося и политическая безопасность помилования Изместьева - вот два момента, которые помогут президенту принять это решение, - отметил Маркелов.

По мнению политолога Аббаса Галлямова политической составляющей в возможном решении о помилование он не видит.

- Возможно, это действительно просто жест доброй воли, - сказал наш эксперт.

Депутат Госсобрания Башкирии Рустем Ахмадинуров также считает, что это - акт милосердия.

- Думаю, что это акт милосердия, призванный продемонстрировать обществу, в том числе и накануне президентских выборов, гуманитарную сущность проводимой Президентом страны политики. Думаю, что Путин может поддержать просьбу известной в мире правозащитницы Людмилы Алексеевой о помиловании человека, отбывшего достаточно продолжительный срок и осуждённого за преступление, в котором он просто оказался «козлом отпущения», - подчеркнул Рустем Ахмадинуров.

Политолог Дмитрий Михайличенко согласен со своими коллегами и по его словам помилование Изместьева возможно.

- Конечно, этот символический акт можно трактовать как часть выбранной Кремлем стратегии на мультипликацию пиара руководителя государства в преддверии выборов президента страны. В то же время я бы не стал переоценивать электоральный вес этого возможного и, повторюсь, символического акта. Все-таки большую роль в этом плане играет личная просьба правозащитника Людмилы Алексеевой. Если помилование произойдет, определенные игроки (прежде всего я говорю о финансово-промышленных группировках, а не политических факторах) будут пытаться использовать этот фактор, трактовать его как определенный сигнал, - отметил Дмитрий Михайличенко.

В декабре 2010 года Мосгорсуд признал Изместьева виновным в серии тяжких преступлений и приговорил к пожизненному лишению свободы, которое он сейчас и отбывает в знаменитой колонии «Белый лебедь».

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#Политика#Новости
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