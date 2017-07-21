Эксперты: Помилование Изместьева – жест доброй воли или политический акт?

- Конечно, этот символический акт можно трактовать как часть выбранной Кремлем стратегии на мультипликацию пиара руководителя государства в преддверии выборов президента страны. В то же время я бы не стал переоценивать электоральный вес этого возможного и, повторюсь, символического акта. Все-таки большую роль в этом плане играет личная просьба правозащитника Людмилы Алексеевой. Если помилование произойдет, определенные игроки (прежде всего я говорю о финансово-промышленных группировках, а не политических факторах) будут пытаться использовать этот фактор, трактовать его как определенный сигнал, - отметил Дмитрий Михайличенко.