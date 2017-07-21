Эксперты: Помилование Изместьева – жест доброй воли или политический акт?

Posted 21 июля 2017, 09:27
Published 21 июля 2017, 09:27
Modified 17 октября 2022, 19:22
Updated 17 октября 2022, 19:22
Медиакорсеть попросила наших экспертов ответить на вопрос: Помилует ли Путин Изместьева - будет ли это политическим решением или жестом доброй воли главы государства?
Политолог Сергей Маркелов считает, что Путин примет такое решение.
- Я думаю, что с выборами это не связано. Просто за давностью ситуации и ослаблением ее политизированности Президент может себе позволить помилование по сути политического заключенного. Давность случившегося и политическая безопасность помилования Изместьева - вот два момента, которые помогут президенту принять это решение, - отметил Маркелов.
По мнению политолога Аббаса Галлямова политической составляющей в возможном решении о помилование он не видит.
- Возможно, это действительно просто жест доброй воли, - сказал наш эксперт.
Депутат Госсобрания Башкирии Рустем Ахмадинуров также считает, что это - акт милосердия.
- Думаю, что это акт милосердия, призванный продемонстрировать обществу, в том числе и накануне президентских выборов, гуманитарную сущность проводимой Президентом страны политики. Думаю, что Путин может поддержать просьбу известной в мире правозащитницы Людмилы Алексеевой о помиловании человека, отбывшего достаточно продолжительный срок и осуждённого за преступление, в котором он просто оказался «козлом отпущения», - подчеркнул Рустем Ахмадинуров.
Политолог Дмитрий Михайличенко согласен со своими коллегами и по его словам помилование Изместьева возможно.
- Конечно, этот символический акт можно трактовать как часть выбранной Кремлем стратегии на мультипликацию пиара руководителя государства в преддверии выборов президента страны. В то же время я бы не стал переоценивать электоральный вес этого возможного и, повторюсь, символического акта. Все-таки большую роль в этом плане играет личная просьба правозащитника Людмилы Алексеевой. Если помилование произойдет, определенные игроки (прежде всего я говорю о финансово-промышленных группировках, а не политических факторах) будут пытаться использовать этот фактор, трактовать его как определенный сигнал, - отметил Дмитрий Михайличенко.
В декабре 2010 года Мосгорсуд признал Изместьева виновным в серии тяжких преступлений и приговорил к пожизненному лишению свободы, которое он сейчас и отбывает в знаменитой колонии «Белый лебедь».