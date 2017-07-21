Будущие географы побывали на БСК

- Каждый год студенты географического факультета, окончившие третий курс, выезжают на летнюю дальнюю практику, которая включает в себя посещение основных производств России. В этом году была выбрана Башкирия. Предварительно изучили ведущие компании региона и выбрали для экскурсии БСК, как уникальное предприятие нашей страны, - рассказывает о цели своего визита преподаватель Ольга Васильева.