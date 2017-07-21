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Будущие географы побывали на БСК

21 июля 2017, 11:20
Будущие географы РГПУ им. Герцена узнали историю Стерлитамака, производств «Сода» и «Каустик» и все то, чем сегодня живет Башкирская содовая компания.

Экскурсия на БСК – это практическое подтверждение полученных теоретических знаний, общение с представителями завода – их закрепление. О производстве кальцинированной соды подробно рассказал директор по связям с общественностью Сергей Лобастов, который ответил на многочисленные вопросы ребят.

Студентов интересовала как техническая сторона производства – какое количество сырья необходимо для производства 1 тонны кальцинированной соды, какие существуют способы производства, какова мощность содового завода, так и вопросы, касающиеся трудоустройства – сколько человек работает на предприятии, какие специалисты сегодня особенно востребованы на заводе, какие льготы гарантирует работодатель молодым специалистам.

- Каждый год студенты географического факультета, окончившие третий курс, выезжают на летнюю дальнюю практику, которая включает в себя посещение основных производств России. В этом году была выбрана Башкирия. Предварительно изучили ведущие компании региона и выбрали для экскурсии БСК, как уникальное предприятие нашей страны, - рассказывает о цели своего визита преподаватель Ольга Васильева.

В рамках визита на БСК ребята познакомились и с интереснейшей коллекцией музея камня им. Ивана Скуина, которая никого не оставила равнодушным.

#Новости#Рустэм Башкирцев#Экономика
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