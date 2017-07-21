АО «БЭСК» предоставит базу для мониторинга объектов отрасли беспилотниками

«Значительный интеллектуальный и инженерный потенциал, ключевые технологии и компетенции, собственные производственные ресурсы позволяют Группе «Кронштадт» создавать продукты и решения в сфере высоких технологий. Группа «Кронштадт» — одно из ведущих в России предприятий, работающих в области беспилотных технологий и робототехники, с обширным опытом разработки и производства интеллектуальных автоматизированных систем управления и поддержки принятия решений. Задача компании - развитие гражданского применения БЛА и других систем мониторинга через создание системы предоставления услуг, - комментирует подписание генеральный директор Группы «Кронштадт» Армен Исаакян. - Работать в этом направлении мы планируем в тесном контакте с потенциальными потребителями – частными компаниями и с государственными органами».