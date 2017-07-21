АО «БЭСК» предоставит базу для мониторинга объектов отрасли беспилотниками

Предметом соглашения также стала апробация отраслевого решения на базе объектов инфраструктуры АО «БЭСК» и продвижение его на российском и международном рынках.
В ходе реализации проекта будет выбран пилотный участок линий электропередачи (ЛЭП), находящийся в ведении АО «БЭСК», определены полетные задания для БЛА, проведена аэросъемка, оценены трудозатраты по подготовке и обработке отчетов, а также подготовлена аналитика, оценивающая возможности интеграции и автоматизации решений, выработанных в рамках проекта в том числе с оценкой возможности мониторинга объектов наземными средствами.
«Значительный интеллектуальный и инженерный потенциал, ключевые технологии и компетенции, собственные производственные ресурсы позволяют Группе «Кронштадт» создавать продукты и решения в сфере высоких технологий. Группа «Кронштадт» — одно из ведущих в России предприятий, работающих в области беспилотных технологий и робототехники, с обширным опытом разработки и производства интеллектуальных автоматизированных систем управления и поддержки принятия решений. Задача компании - развитие гражданского применения БЛА и других систем мониторинга через создание системы предоставления услуг, - комментирует подписание генеральный директор Группы «Кронштадт» Армен Исаакян. - Работать в этом направлении мы планируем в тесном контакте с потенциальными потребителями – частными компаниями и с государственными органами».
Комментируя событие, председатель Правления – генеральный директор АО «БЭСК» Дмитрий Шароватов отметил:«Башкирская электросетевая компания нацелена как на разработку и реализацию инновационных решений в энергетике, так и, в том числе, на рецепцию передовых технологий, уже прошедших успешную апробацию в других отраслях, с их последующей адаптацией к применению в электрических сетях.
Так, АО «БЭСК» в своей деятельности активно использует IT-технологии в автоматизации бизнес-процессов и производства, осуществило разработку и проводит практическое внедрение концепции Smart grid - «умные сети» в г. Уфе и готово к тиражированию этих решений в энергетической отрасли. Применение инновационных технологий в производственной деятельности и менеджменте позволяет значимо повышать эффективность предприятия. Успешное использование БЛА в мировой и отечественной практике прямо указывает на необходимость разработки отраслевого решения для энергетики. Производителям БЛА апробация «беспилотников» на инфраструктуре группы компаний БЭСК позволит продемонстрировать возможности этого проекта».
Справка. Группа «Кронштадт» объединяет ряд российских предприятий, специализирующихся на разработке и производстве высокотехнологичной и наукоемкой продукции и решений, необходимых для создания, освоения и безопасной эксплуатации сложных технических средств в воздухе, на море и на суше.
Группа «Кронштадт» входит в состав АФК «Система», являясь представителем крупного кластера инновационных предприятий, нацеленных на обеспечение отечественного высокотехнологичного производства. Офисы компании и R&D центры расположены в Москве и в Петербурге.