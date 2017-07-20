В Башкирии утвержден новый «антикризисный» план

Документ состоит из 4 разделов, которые включают в себя активизацию экономического роста, поддержку отраслей экономики и обеспечение социальной стабильности, мониторинг и контроль ситуации в экономике и социальной сфере. Правительство планирует формировать благоприятные условия для наращивания объемов инвестиций, поддерживать несырьевой экспорт, стимулировать инновационную деятельность, поддерживать малый и средний бизнес и т.д.