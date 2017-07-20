В Башкирии утвержден новый «антикризисный» план

Posted 20 июля 2017, 05:45
Published 20 июля 2017, 05:45
Modified 17 октября 2022, 19:21
Updated 17 октября 2022, 19:21
Глава Башкирии Рустэм Хамитов 18 июля утвердил обновленную редакцию Комплексного плана развития экономической и социальной стабильности региона. Разрабатывали документ министерство экономического развития республики и другие республиканские министерства, госкомитеты и ведомства.
Как сообщили в пресс-службе минэкономразвития, основное направление этого плана – поддержка уровня жизни и благосостояния жителей республики и выполнение социальных обязательств перед ними.
Документ состоит из 4 разделов, которые включают в себя активизацию экономического роста, поддержку отраслей экономики и обеспечение социальной стабильности, мониторинг и контроль ситуации в экономике и социальной сфере. Правительство планирует формировать благоприятные условия для наращивания объемов инвестиций, поддерживать несырьевой экспорт, стимулировать инновационную деятельность, поддерживать малый и средний бизнес и т.д.
Среди нововведений, как отмечают в минэкономразвития, 12 целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности, оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства монопрофильных муниципальных образований республики, организации работы с органами местного самоуправления в части активизации инвестиционной деятельности муниципалитетов, привлечения федеральных средств на проведение мероприятий по благоустройству территорий Башкирии в рамках реализации приоритетного проекта «ЖКХ и городская среда», создания Фонда развития промышленности Республики Башкортостан, республиканской коммунальной компании и др.
С помощью этого плана в правительстве рассчитывают создать условия для устойчивого развития отраслей экономики, сбалансированности рынка труда и в целом гарантировать достижение положительных темпов роста и макроэкономической стабильности Республики Башкортостан.
Ранее в минэконоразвития сообщали о целях Фонда развития промышленности, он создаётся для привлечения федерального финансирования для поддержки инвестиционных проектов в сфере промышленности.