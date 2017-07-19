Чего ожидать от евро и позиция рубля

Первый день недели ожидается относительно спокойным на валютном рынке. Далее, всю неделю участники торгов будут отслеживать поступающие данные по индексам потребительских цен в Канаде, Новой Зеландии и странах Европы. В четверг выходят решения по процентной ставке Банка Японии и ЕЦБ. В середине недели выйдут данные по уровню безработицы в Австралии. И к концу недели следует ожидать данных о розничных продажах по Канаде, которые выходят в совокупности с индексом потребительских цен. На удивление, в течение недели выступлений представителей мировых центробанков не ожидается. Единственное на что стоит обратить внимание — это пресс-конференция главы ЕЦБ, которая состоится в четверг, после решения по процентным ставкам ЕЦБ.