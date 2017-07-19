Чего ожидать от евро и позиция рубля

Основной акцент макроэкономических публикаций этой недели сосредоточен на индексах потребительских цен.
Первый день недели ожидается относительно спокойным на валютном рынке. Далее, всю неделю участники торгов будут отслеживать поступающие данные по индексам потребительских цен в Канаде, Новой Зеландии и странах Европы. В четверг выходят решения по процентной ставке Банка Японии и ЕЦБ. В середине недели выйдут данные по уровню безработицы в Австралии. И к концу недели следует ожидать данных о розничных продажах по Канаде, которые выходят в совокупности с индексом потребительских цен. На удивление, в течение недели выступлений представителей мировых центробанков не ожидается. Единственное на что стоит обратить внимание — это пресс-конференция главы ЕЦБ, которая состоится в четверг, после решения по процентным ставкам ЕЦБ.
Интересным фактом в данном случае является то, что для дальнейшего развития экономики процентную ставку необходимо повышать, для улучшения монетарной политики Европы. По такому пути идут США и их Федеральная резервная система. Только в случае США рынок уже учёл будущие повышения процентных ставок, и большого влияния на американский доллар они не окажут. Но в случае ЕЦБ, изменение процентной ставки вызовет сильную волатильность. При повышении ставки, согласно экономической теории, следует ожидать укрепления позиций евро по отношению к другим валютам.
В прошлую пятницу, российский рубль получил заметную поддержку на волне публикаций слабых данных по потребительской инфляции в США, которая обвалила американский доллар по всему спектру валютного рынка. Также мы видим, благоприятный для национальной валюты рост цен на нефть, поддержку которого оказали в том числе отрицательные данные по инфляции США. Вследствие чего позиция рубля укрепилась и в данный момент, по отношению к американской валюте, торгуется на уровне 58.8330.
Нефть марки Brent торгуется на уровне 49.29 и стремится к сильному уровню сопротивления в 50.00. В случае пробития данного уровня, что маловероятно, российский рубль продолжит укреплять свои позиции и будет стремится к уровню в 58 рублей за доллар.