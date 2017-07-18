Живые фотографии за две минуты - это реально

Желание получить красивую и обработанную фотографию сразу же после фотосессии - мечта многих клиентов. Но фотографы, как правило, берут таймаут на обработку снимков, и человек получает их через неделю, а то и через месяц. После чего электронные фотографии пылятся на гигабайтах жесткого диска, и лишь малая часть их распечатывается и попадает в фотоальбомы. Но компания Fujifilm прислушалась к желаниям любителей бумажных фото и выпустила новую линейку камер, которые делают мгновенные карточки и тут же их распечатывают.
Мне в руки попала камера Instax SQ10. Устройство легко умещается в двух руках, удобно лежит в ладони, а также имеет цифровой экран для просмотра и обработки фотографий.
Для того, чтобы более полно оценить преимущества данного девайса, я отправилась на прогулку с друзьями. Первое, что необходимо было сделать, это вставить картридж с пленкой. Он рассчитан на 10 кадров, его стоимость порядка 700 рублей, но печатать в данном случае каждую картинку нет необходимости, можно выбрать только те, которые тебе нравятся. Фотоаппарат легко открывается, никаких технических сложностей по установке картриджа нет.
Камера проста и в использовании, и в настройках. Все команды на русском языке, что упрощает работу с фотоаппаратом. Прежде чем сфотографировать, выбираем фон, ставим на нужное место человека, чей портрет вы хотите сделать, и щелкаем. Далее смотрим, применяем фильтры (как в Instagram) и легким движением руки печатаем снимок. Фотография проявляется в течение 2-3 минут.
Есть пара моментов, которые необходимо учесть при съемке. Первое - это свет. Если в кадре его слишком много, то фотография будет засвечена. И тут, увы, никакие фильтры не помогут. Второй момент - это постобработка. Не стоит слишком высветлять фотографию, так как при печати она получится слишком белой, как будто засвеченной.
Что касается фильтров, то тут все, как в Instagram. Есть и сепия, и черно-белый вариант, и восемь других. Кроме того, есть интересная функция, которая подойдет креативным пользователям камеры – двойная экспозиция. Правда, прежде чем с ней разобраться, придется немного поэкспериментировать. Лично у меня вышло не очень.
Кстати, у камеры есть своя внутренняя память. В ней можно сохранить до 50 фотографий. Но есть возможность использовать и карту памяти (micro sd). Все фотографии можно перенести на компьютер. Сначала в камеру вставляется usb-шнур, карта памяти (если карточки хранятся на аппарате). Фотографии переносятся на съемное устройство и уже потом - на компьютер.
Ничего сложного в камере нет. Моментальными фотокарточками можно порадовать друзей, родных или коллег.