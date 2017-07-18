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Живые фотографии за две минуты - это реально

18 июля 2017, 09:30
Фото: Кристина Дейнеко
Компания Fujifilm воплотила мечты любителей мгновенных фотографий.

Желание получить красивую и обработанную фотографию сразу же после фотосессии - мечта многих клиентов. Но фотографы, как правило, берут таймаут на обработку снимков, и человек получает их через неделю, а то и через месяц. После чего электронные фотографии пылятся на гигабайтах жесткого диска, и лишь малая часть их распечатывается и попадает в фотоальбомы. Но компания Fujifilm прислушалась к желаниям любителей бумажных фото и выпустила новую линейку камер, которые делают мгновенные карточки и тут же их распечатывают.

Проявляется карточка в течение нескольких минут.

Мне в руки попала камера Instax SQ10. Устройство легко умещается в двух руках, удобно лежит в ладони, а также имеет цифровой экран для просмотра и обработки фотографий.

Камера имеет цифровой экран для просмотра и обработки фотографий
Камера Instax SQ10 легко умещается в двух руках

Для того, чтобы более полно оценить преимущества данного девайса, я отправилась на прогулку с друзьями. Первое, что необходимо было сделать, это вставить картридж с пленкой. Он рассчитан на 10 кадров, его стоимость порядка 700 рублей, но печатать в данном случае каждую картинку нет необходимости, можно выбрать только те, которые тебе нравятся. Фотоаппарат легко открывается, никаких технических сложностей по установке картриджа нет.

Катридж рассчитан на 10 кадров

Камера проста и в использовании, и в настройках. Все команды на русском языке, что упрощает работу с фотоаппаратом. Прежде чем сфотографировать, выбираем фон, ставим на нужное место человека, чей портрет вы хотите сделать, и щелкаем. Далее смотрим, применяем фильтры (как в Instagram) и легким движением руки печатаем снимок. Фотография проявляется в течение 2-3 минут.

Камера проста и в использовании, и в настройках
Обратите внимание на свет, иначе снимок может получится засвеченным

Есть пара моментов, которые необходимо учесть при съемке. Первое - это свет. Если в кадре его слишком много, то фотография будет засвечена. И тут, увы, никакие фильтры не помогут. Второй момент - это постобработка. Не стоит слишком высветлять фотографию, так как при печати она получится слишком белой, как будто засвеченной.

На камеру Instax SQ10 удобно делать селфи
Моментальная распечатка кадра порадует ваших друзей и близких

Что касается фильтров, то тут все, как в Instagram. Есть и сепия, и черно-белый вариант, и восемь других. Кроме того, есть интересная функция, которая подойдет креативным пользователям камеры – двойная экспозиция. Правда, прежде чем с ней разобраться, придется немного поэкспериментировать. Лично у меня вышло не очень.

В фотоаппарате есть функция двойной экспозиции
Фото: Кристина Дейнеко

Кстати, у камеры есть своя внутренняя память. В ней можно сохранить до 50 фотографий. Но есть возможность использовать и карту памяти (micro sd). Все фотографии можно перенести на компьютер. Сначала в камеру вставляется usb-шнур, карта памяти (если карточки хранятся на аппарате). Фотографии переносятся на съемное устройство и уже потом - на компьютер.

Все фотографии можно перенести на компьютер
У камеры есть своя внутренняя память, в ней можно сохранить до 50 фотографий
Фото: Кристина Дейнеко

Ничего сложного в камере нет. Моментальными фотокарточками можно порадовать друзей, родных или коллег.

Более подробно с камерой можно ознакомиться на сайте.

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#Новости#Фотография#Fujifilm#Тест-драйв#Фотоаппарат#Кристина Дейнеко#Технологии
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