Живые фотографии за две минуты - это реально

Желание получить красивую и обработанную фотографию сразу же после фотосессии - мечта многих клиентов. Но фотографы, как правило, берут таймаут на обработку снимков, и человек получает их через неделю, а то и через месяц. После чего электронные фотографии пылятся на гигабайтах жесткого диска, и лишь малая часть их распечатывается и попадает в фотоальбомы. Но компания Fujifilm прислушалась к желаниям любителей бумажных фото и выпустила новую линейку камер, которые делают мгновенные карточки и тут же их распечатывают.