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Ялалов о погоде в Уфе: природа за полгода отдала то, что не давала три года

18 июля 2017, 09:57
Глава администрации Уфы посетовал на неблагоприятные погодные условия в городе.

- "Повезло" нам с погодой, - иронично заметил сегодня Ирек Ялалов на утренней оперативке в мэрии. - Все, что три года нам природа не додавала, она решила нам отдать за полгода в виде снега и дождя.

Глава администрации также заметил, что коммунальные службы должны работать по более гибкому графику. В редкие теплые дни без дождя, по его мнению, рабочие должны выходить на свои площадки, даже если это выходные - чтобы завершить благоустроительные работы в срок. Это, прежде всего, работы в парках им. Якутова и им. Гафури: там благоустройство должно быть завершено к 2018 году.

- Надо ловить такие моменты (когда хорошая погода - прим.ред.), - сказал Ирек Ялалов. - Пусть лучше они отдохнут в пятницу, в четверг, когда нет хорошей погоды.

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