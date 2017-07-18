Ялалов о погоде в Уфе: природа за полгода отдала то, что не давала три года

Глава администрации также заметил, что коммунальные службы должны работать по более гибкому графику. В редкие теплые дни без дождя, по его мнению, рабочие должны выходить на свои площадки, даже если это выходные - чтобы завершить благоустроительные работы в срок. Это, прежде всего, работы в парках им. Якутова и им. Гафури: там благоустройство должно быть завершено к 2018 году.