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Во дворах Уфы появится еще 40 камер наружного видеонаблюдения

18 июля 2017, 10:08
Камеры установят в Октябрьском районе Уфы.

Во дворах Октябрьского района Уфы будет установлено еще 40 камер наружного видеонаблюдения, сообщает администрация города. 39 из них уже оборудованы.

- Камеры устанавливаются с целью наблюдения за ходом работ по благоустройству дворовых территорий, включенных в муниципальную программу «Формирование современной городской среды». То есть теперь жители многоквартирных домов могут следить за ходом проведения капитального ремонта в режиме онлайн, - отмечается в сообщении.

В мэрии ожидают, что камеры уличного видеонаблюдения помогут повысить безопасность дворовых территорий.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что в Орджоникидзевском районе Уфы планируется установить 23 камеры видеонаблюдения.

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