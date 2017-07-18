Во дворах Уфы появится еще 40 камер наружного видеонаблюдения

Во дворах Октябрьского района Уфы будет установлено еще 40 камер наружного видеонаблюдения, сообщает администрация города. 39 из них уже оборудованы.
- Камеры устанавливаются с целью наблюдения за ходом работ по благоустройству дворовых территорий, включенных в муниципальную программу «Формирование современной городской среды». То есть теперь жители многоквартирных домов могут следить за ходом проведения капитального ремонта в режиме онлайн, - отмечается в сообщении.
В мэрии ожидают, что камеры уличного видеонаблюдения помогут повысить безопасность дворовых территорий.
Напомним, что ранее сообщалось о том, что в Орджоникидзевском районе Уфы планируется установить 23 камеры видеонаблюдения.