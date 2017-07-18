Во дворах Уфы появится еще 40 камер наружного видеонаблюдения

- Камеры устанавливаются с целью наблюдения за ходом работ по благоустройству дворовых территорий, включенных в муниципальную программу «Формирование современной городской среды». То есть теперь жители многоквартирных домов могут следить за ходом проведения капитального ремонта в режиме онлайн, - отмечается в сообщении.