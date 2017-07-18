Травмат на поражение: кто и из чего стреляет в Уфе

Этим летом Уфу то и дело будоражат новости о перестрелках. Последние две были в центре города, у популярного ресторана и на площади перед Гостиным двором. Оба раза стреляли из травматического оружия. Пока правоохранительные органы проводят тщательные проверки в связи с массовыми драками и выясняют всех причастных и виновных лиц, мы решили разобраться, кто мог стрелять и насколько сложно стать обладателем «травмата».
Травмата в Уфе стало больше
В первую очередь нужно понять, что такое травматическое оружие. Чаще всего встречается определение – «Нелетальное оружие», то есть оружие, с помощью которого нельзя убить. Но случаев, когда после ранения из травматического оружия погибали люди, достаточно много, поэтому за рубежом его всё чаще называют «менее летальным оружием». В России с 2010 года «травматика» на законодательном уровне отнесена к оружию самообороны и теперь называется «огнестрельным оружием ограниченного поражения». По данным Росгвардии на 2016 год, в стране около 4,4 миллиона граждан зарегистрированы в качестве владельцев 6,7 миллиона единиц оружия.
Всего в Башкирии на сегодняшний день зарегистрировано 9,7 тысяч единиц травматического оружия, из них - 4,7 тысячи в Уфе, по сравнению с прошлым годом эта цифра увеличилась на 24%.
Законно стать владельцем «травмата» можно лишь после получения лицензии и разрешения, только после этого можно идти в магазин и покупать пистолет, их выдачу осуществляет отдел по лицензионно-разрешительной работе Росгвардии.
- Нужно пройти обучение в специализированной школе и сдать экзамен, затем получить медицинскую справку, в том числе заключение нарколога и психолога, - говорит заместитель начальника центра лицензионно-разрешительной работы Росгвардии по республике Башкортостан Эдуард Газеев, - После этого приходите к нам и пишите заявление, или подаёте его через портал «Госуслуг».
Ведомство отправляет необходимые запросы. Проверяется наличие судимости и факты привлечения к административной ответственности. В случае, если есть судимость или вы в течение года два раза привлекались к административной ответственности за нарушения общественного порядка, правонарушения в области оборота наркотиков, или посягали на порядок управления (главы 19,20 КоАП РФ), то разрешения вам не видать. Также нужно быть готовым к проверке по месту жительства, вас обязательно проверят на наличие дома условий для хранения оружия. На обработку заявления даётся месяц, после этого можно оплачивать единовременные сборы и получать лицензию и разрешение, они обойдутся в 110 рублей, медсправки 2 тысячи, обучение 6 тысяч.
После этого можно уже идти в магазин. Кстати, мы побывали в двух оружейных салонах города и нам отказались продавать пистолеты и патроны без лицензии и разрешения, более того, разговаривали без особого желания.
Но есть и не совсем законные способы стать владельцем травматического оружия. Объявления о его продаже часто появляются в социальных сетях и на специализированных сайтах. Понятно, что такие способы приобретения попадают под статью уголовного кодекса.
Кто же стрелял в центре Уфы?
Из каких именно пистолетов стреляли в центре города, установить практически невозможно, это могло быть и законно приобретённое оружие и так называемое «серое». Дело в том, что травматическое оружие не отстреливается перед продажей, как, например, огнестрельное, да и невозможно получить достоверные данные, исследуя резиновую пулю.
Таким образом, стрелять в центре Уфы мог любой владелец «травмата», и, если он не сообщил о применении оружия в полицию, как велит закон, то говорить с полной уверенностью из какого пистолета стреляли, невозможно.
Если говорить о нарушениях порядка хранения и ношения оружия, в том числе несообщении о факте применения оружия, то в Башкирии таких случаев сначала года зарегистрировано более 2,5 тысяч, но это общая цифра по всем видам оружия. Узнать,сколько нарушений приходится именно на травматическое оружие,очень сложно.
По словам Эдуарда Газеева, самые распространённые нарушения среди владельцев травматического оружия, - это неправильное хранение и ношение.
- Ношение оружия осуществляется в кобуре со снаряжённым магазином или барабаном, пистолет должен стоять на предохранителе. Вынимать пистолет нельзя, даже если вы сели в машину, и он мешает, - уточнил Эдуард Газеев.
Владельцы любого оружия проверяются как минимум один раз в год, а проверка на наличие у них судимостей или привлечения к административной ответственности по указанным выше статьям, проходит не реже, чем один раз в полгода. Случается, что проверка выявляет нарушения при хранении, в таком случае владельца ждёт штраф, не редко конфискация оружия и патронов к нему, а разрешение аннулируется. Именно это оружие уже никогда не вернётся к владельцу, а вот разрешение можно восстановить хоть на следующий день.