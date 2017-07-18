Травмат на поражение: кто и из чего стреляет в Уфе

Владельцы любого оружия проверяются как минимум один раз в год, а проверка на наличие у них судимостей или привлечения к административной ответственности по указанным выше статьям, проходит не реже, чем один раз в полгода. Случается, что проверка выявляет нарушения при хранении, в таком случае владельца ждёт штраф, не редко конфискация оружия и патронов к нему, а разрешение аннулируется. Именно это оружие уже никогда не вернётся к владельцу, а вот разрешение можно восстановить хоть на следующий день.