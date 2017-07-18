Два подростка пострадали в Уфе из-за сильного ветра

Вчера, 17 июля, в Уфе сильным ветром был снесен батут в батутном центре ТЦ «Мега», сообщает телеканал БСТ. В результате пострадали два подростка.
Ветер достигал скорости 50 м/с. Порывами ветра был ослаблен крепеж батута, и он был снесен ветром. В результате пострадали два подростка, 15 и 16 лет, они подрабатывали в батутном центре. Их отвезли в больницу и оказали им помощь. Сейчас их здоровью ничто не угрожает, сообщили журналисты телеканала.
Торговый центр «Мега» работает в обычном режиме, никто из посетителей не пострадал.
Очевидцы уже разместили в соцсетях видео произошедшего.