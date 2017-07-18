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Два подростка пострадали в Уфе из-за сильного ветра

18 июля 2017, 09:31
Ветер сорвал батут в ТЦ «Мега».

Вчера, 17 июля, в Уфе сильным ветром был снесен батут в батутном центре ТЦ «Мега», сообщает телеканал БСТ. В результате пострадали два подростка.

Ветер достигал скорости 50 м/с. Порывами ветра был ослаблен крепеж батута, и он был снесен ветром. В результате пострадали два подростка, 15 и 16 лет, они подрабатывали в батутном центре. Их отвезли в больницу и оказали им помощь. Сейчас их здоровью ничто не угрожает, сообщили журналисты телеканала.

Торговый центр «Мега» работает в обычном режиме, никто из посетителей не пострадал.

Очевидцы уже разместили в соцсетях видео произошедшего.

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