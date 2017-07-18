Что происходит в башкирском спорте

Теперь о спортивной прессе. Спортивная журналистика в Башкирии, увы, сходит на нет. Доживает свой век в «Вечерке» седовласый Рашит Аюпов. Еще бодр, но все же великовозрастен Амир Валитов. Многие печатные издания, в том числе и главное в регионе – «Республика Башкортостан» удаляются во всемирную паутину. Более того, в газете теперь минимализирована спортивная страничка. В угоду полезным советам о засолке огурцов и прочей составляющей. Спорт в «РесБаше» - по остаточному принципу. Что уж говорить про «главный телеканал республики», на котором в одночасье вдруг закрыли все тематические передачи. О футболе… О хоккее… Просто о спорте… Ну не умеют там сейчас делать подобный контент.