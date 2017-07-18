Что происходит в башкирском спорте

- Я узнаю ежедневные новости в сфере, где работаю уже почти два десятка лет, и от них не веет позитивом… Радуют все же, пожалуй, футболисты. Проведен замечательный турнир – финал юношеского первенства страны. Такого аналога в Башкирии не было с 70-х прошлого века.
Хотя тот, кто в основном отвечал за большинство моментов в организации всероссийского форума (имя называть не буду – зачем нам прославлять Геростратов?) попросту оказался посмешищем. Но общими усилиями тех, кто любит не себя в спорте, а, прежде всего, спорт в себе, вышло попросту замечательно.
Здесь я искренне благодарю руководство флагмана республиканского футбола – Марата Магадеева, Шамиля Газизова, Рината Шайбекова и того, без которого тоже вообще нельзя – Сергея Тыртышного. Все – замечательные молодцы. Кланяюсь в пояс. Радует и сам ФК «Уфа». Стартовой победой на питерском «Петровском». Над новичком – «Тосно». Ужасно поразили прямые трансляции РФПЛ на БСТ. Не буду говорить, кто в них все же не понравился. Но выводы – мне сказали – уже делаются.
Совсем не понимаю, что происходит в башкирском хоккее. Ну, давайте перед каждым сезоном всех и всё менять! Давайте разбрасываться специалистами, которых в республике и так мало. Узнал, что убрали со своего поста Сергея Медведева, отвечавшего за общий промоушн в «СЮ». Друзья, это, пожалуй, вообще лучший в Башкирии в своем направлении спортивный менеджер и маркетолог. Он ранее это доказал на почве родного баскетбола, и республика стала топовой в России – в школьном, студенческом и массовом направлениях. Кстати, именно это привлекло внимание руководства Башкирии к уникальным методам работы достаточно молодого, но серьезного специалиста.
За несколько лет работы в хоккейном клубе, куда он был чуть ли не рекомендован Рустэмом Хамитовым, Медведев с его пониманием темы и в общем спортивной индустрии создал систему, которая сразу же заработала. Апогеем этого стал «Звездный уик-энд» КХЛ, что случился на «Уфа-Арене» этой зимой. Такого по уровню организации в Лиге еще не было. Но почему-то новое руководство главного хоккейного клуба Башкирии не только начало заниматься максимальной «офиннезацией» (от слова «финн» - прим.) республиканского хоккея, но и стало разменивать видных специалистов, на более неопытную смену.
Помимо Сергея Медведева и его команды клуб покинул руководитель пресс-службы – двукратный лучший комментатор КХЛ - Андрей Юртаев. Занявший его место Руслан Ахмедьянов – уже достаточно опытная в своих кругах персона. Теперь ему придется доказывать свою состоятельность на новом поприще.
Теперь – о волейболе. Борис Гребенников, отработавший в ВК «Урал» несколько сезонов, покинул клуб, что называется, под шумок. Этот факт особо не афишировался на официальном сайте клуба. Кого взяли вместо Гребенникова? Снова очередного дорогостоящего иностранца! Он уже проваливался в России. Но руководству «Урала», где не первый год процветает, видимо, явственное, кумовство, не жалко гонораров на итальянцев и прочих легионеров. Задачи на сезон под предводительством очередного «специалиста» клуб не выполняет уже не первый год.
Теперь о спортивной прессе. Спортивная журналистика в Башкирии, увы, сходит на нет. Доживает свой век в «Вечерке» седовласый Рашит Аюпов. Еще бодр, но все же великовозрастен Амир Валитов. Многие печатные издания, в том числе и главное в регионе – «Республика Башкортостан» удаляются во всемирную паутину. Более того, в газете теперь минимализирована спортивная страничка. В угоду полезным советам о засолке огурцов и прочей составляющей. Спорт в «РесБаше» - по остаточному принципу. Что уж говорить про «главный телеканал республики», на котором в одночасье вдруг закрыли все тематические передачи. О футболе… О хоккее… Просто о спорте… Ну не умеют там сейчас делать подобный контент.
Спорта в Башкирии, по большому счету, все меньше и меньше. Мы наслаждаемся этапом авторалли «Шелкового пути», но мало кто знает, что при этом республиканское минспорта несколько месяцев назад покинул, пожалуй, один из немногих действительно специалистов там – призер Олимпиады Павел Муслимов.
Мы аплодируем массовым велосипедным стартам, но именно эта составляющая развития массового спорта в республике – наиболее опасна на дорогах Башкирии. Получившие карт-бланш лично от Рустэма Закиевича «двухколесники» творят на проезжей части и тротуарах, что хотят… Страдают, прежде всего, дети и пенсионеры… Примеров могу приводить множество. Спорт в республике надо спасать! И дай Бог нынешнему руководству минспорта надежды и терпения. Ну а мы, если будем нужны, обязательно поможем!