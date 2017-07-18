«БЭСК Инжиниринг» произвело 888 ячеек для трансформаторных подстанций

Ячейки предназначены для распределительных пунктов Уфы, реконструируемых в рамках проекта модернизации электросетевого комплекса города с применением элементов Smart Grid. На сегодняшний день собственными ячейками оснащены 88 трансформаторных пунктов 10/0,4 кВ во всех семи районах столицы Башкирии, сообщили в АО «БЭСК».
Организация собственного производства позволила электросетевикам снизить требуемый для осуществления проекта объем капиталовложений, а также создать в республике центр компетенций для последующего тиражирования технологий интеллектуальных сетей в других регионах Российской Федерации.