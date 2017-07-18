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«БЭСК Инжиниринг» произвело 888 ячеек для трансформаторных подстанций

18 июля 2017, 10:28
888 ячеек для 88 трансформаторных подстанций (ТП) производства ООО «БЭСК Инжиниринг» было собрано этой дочерней компанией АО «БЭСК», начиная с августа 2015 года и по сегодняшний день

Ячейки предназначены для распределительных пунктов Уфы, реконструируемых в рамках проекта модернизации электросетевого комплекса города с применением элементов Smart Grid. На сегодняшний день собственными ячейками оснащены 88 трансформаторных пунктов 10/0,4 кВ во всех семи районах столицы Башкирии, сообщили в АО «БЭСК».

Электромонтажник сборочного цеха ООО «БЭСК Инжиниринг» Константин Щука ведет сборку ячеек.

Организация собственного производства позволила электросетевикам снизить требуемый для осуществления проекта объем капиталовложений, а также создать в республике центр компетенций для последующего тиражирования технологий интеллектуальных сетей в других регионах Российской Федерации.

#Новости#Разиф Абдуллин#Экономика
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