В Уфе на стройку в Кузнецовском затоне вышло более 30 каменщиков

– Проведение Республиканского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Лучший каменщик строительного комплекса республики» стало не просто демонстрацией умений отдельных специалистов, но и демонстрацией развития всего строительного комплекса республики. В этом году конкурс проходил в республике уже в 11-ый раз. В нем приняли участие 16 организаций строительного комплекса региона. Цель мероприятия – повышение конкурентоспособности строительных специальностей и обмен опытом в профессиональной сфере на площадках лучших новостроек республики, - отмечает пресс-секретарь Госкомитета РБ по строительству и архитектуре Елена Вершинина.