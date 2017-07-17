В Уфе на стройку в Кузнецовском затоне вышло более 30 каменщиков

Госкомитет РБ по строительству и архитектуре определил новостройку в качестве площадки для проведения очередного Республиканского конкурса «Лучший по профессии» в номинации «Лучший каменщик строительного комплекса РБ».
По традиции выбор пал на новостройку, отвечающую всем современным требованиям жилищного строительства: опытный и надежный застройщик, качественные строительные материалы и актуальные технологии, благоустроенная придомовая территория, а также перспективы развития района в целом.
– Проведение Республиканского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Лучший каменщик строительного комплекса республики» стало не просто демонстрацией умений отдельных специалистов, но и демонстрацией развития всего строительного комплекса республики. В этом году конкурс проходил в республике уже в 11-ый раз. В нем приняли участие 16 организаций строительного комплекса региона. Цель мероприятия – повышение конкурентоспособности строительных специальностей и обмен опытом в профессиональной сфере на площадках лучших новостроек республики, - отмечает пресс-секретарь Госкомитета РБ по строительству и архитектуре Елена Вершинина.
Более трех десятков каменщиков вышли в минувшую пятницу на площадку «Белой реки», чтобы посоревноваться в своем профессиональном мастерстве и «приложить руку» к строительству уникального жилого комплекса.
Жилой комплекс «Белая река» – проект Группы Компаний «Госстрой», входящий в программу комплексного развития экологичного и перспективного района Кузнецовский затон. Здесь и близость рек Белая и Уфа, и густые леса Зауфимья, и удобные выезды на главные городские магистрали. И все эти преимущества всего в пяти минутах езды от центра города.
– Благодаря нашим удобным и выгодным программам покупки жилья владельцами квартир в комфортном и современном жилом комплексе «Белая река» уже стали более 500 уфимцев и жителей других городов республики. Сегодня это один из немногих районов Уфы, где доступные цены на строящееся жилье сочетаются с отличной экологией, живописными видовыми характеристиками и развивающейся инфраструктурой, – комментирует Председатель Правления ГК «Госстрой» Тимофей Вохмин.
У Кузнецовского затона и впрямь большое будущее. Благодаря утвержденному проекту развития района в ближайшие годы здесь появятся не только современные и комфортные жилые комплексы, но и объекты социальной инфраструктуры: школы, детские сады, гипермаркеты, аптеки и развлекательные заведения. Будут оборудованы велодорожки, остановки общественного транспорта и уютные семейные зоны отдыха.