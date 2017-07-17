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В Уфе чиновник получил условный срок за условное мошенничество

17 июля 2017, 15:07
Он вымогал 700 тысяч рублей за продление аренды муниципальной недвижимости.

Бывший главный специалист управления земельных и имущественных отношений, 31-летний Руслан Бикметов приговорен к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года за покушение на мошенничество, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

В июле прошлого года к Бикметову обратился представитель ООО «Новый стиль» с вопросом о продлении договора аренды муниципальной недвижимости. Чиновник за 700 тысяч рублей пообещал поспособствовать продлению контракта, не имея на то полномочий.

Представитель обратился в прокуратуру, после чего злоумышленника поймали при передаче суммы. Обвиняемый не признал вину и обжаловал приговор. Верховный суд отклонил доводы о невиновности, оставив приговор в силе.

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