В Уфе чиновник получил условный срок за условное мошенничество

Бывший главный специалист управления земельных и имущественных отношений, 31-летний Руслан Бикметов приговорен к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года за покушение на мошенничество, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
В июле прошлого года к Бикметову обратился представитель ООО «Новый стиль» с вопросом о продлении договора аренды муниципальной недвижимости. Чиновник за 700 тысяч рублей пообещал поспособствовать продлению контракта, не имея на то полномочий.
Представитель обратился в прокуратуру, после чего злоумышленника поймали при передаче суммы. Обвиняемый не признал вину и обжаловал приговор. Верховный суд отклонил доводы о невиновности, оставив приговор в силе.