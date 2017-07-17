В России внесли изменения в правила дорожного движения

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об изменении Правил дорожного движения. В новые правила внесены термины «электромобиль» и «гибридный автомобиль», а также соответствующие дорожные знаки и разметки.
- В связи с ускоренным развитием экологически чистого вида транспорта с целью обозначения мест зарядки электромобилей и обеспечения возможности их парковки в таких местах введены новые термины "электромобиль", "гибридный автомобиль", соответствующие дорожные знаки и разметки, — говорится в пояснительной справке к документу.
Введены новые знаки для охраны окружающей среды от выбросов автомобилями вредных веществ, в том числе «Зона с ограничением экологического класса механических транспортных средств», «Зона с ограничением экологического класса грузовых автомобилей», табличка «Экологический класс транспортного средства». Также изменения предполагают распространение действия знака «Остановка запрещена» на маршрутные транспортные средства вне зоны остановок маршрутного транспорта.
Также изменения предполагают распространение действия знака "Остановка запрещена" на маршрутные транспортные средства вне зоны остановок маршрутного транспорта, корректировку терминов "пешеходная зона", "разделительная полоса" и "островок безопасности" для регламентации их использования в качестве элементов, разделяющих проезжую часть и трамвайные пути.
Кроме этого, разрешено движение велосипедистов в возрасте до 14 лет по тротуару или пешеходной дорожке, если их сопровождает взрослый велосипедист.