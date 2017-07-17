В России внесли изменения в правила дорожного движения

- В связи с ускоренным развитием экологически чистого вида транспорта с целью обозначения мест зарядки электромобилей и обеспечения возможности их парковки в таких местах введены новые термины "электромобиль", "гибридный автомобиль", соответствующие дорожные знаки и разметки, — говорится в пояснительной справке к документу.