В Одноклассниках теперь можно увидеть, сколько раз просмотрели публикацию

- Все счетчики просмотров пока доступны только в веб-версии социальной сети, - сообщили в соцсети. - Позже будут добавлены просмотры в мобильной версии ОК и приложениях на iOS и Android. Тем не менее в статистике учитываются просмотры со всех платформ. В заметках пользователей будут отображаться только количество просмотров, а под групповой темой по клику на значок счетчика будет открываться новое окно со статистикой по данной теме: просмотры, охват, вовлеченность пользователей и пр.