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В Одноклассниках теперь можно увидеть, сколько раз просмотрели публикацию

17 июля 2017, 17:25
Социальная сеть Одноклассники открыла пользователям количество просмотров личных постов.

Счетчик расположен под каждой публикацией и доступен только ее автору. Ранее в Одноклассниках запустили счетчики просмотров для групп, эти данные видны только их администрации.

- Все счетчики просмотров пока доступны только в веб-версии социальной сети, - сообщили в соцсети. - Позже будут добавлены просмотры в мобильной версии ОК и приложениях на iOS и Android. Тем не менее в статистике учитываются просмотры со всех платформ. В заметках пользователей будут отображаться только количество просмотров, а под групповой темой по клику на значок счетчика будет открываться новое окно со статистикой по данной теме: просмотры, охват, вовлеченность пользователей и пр.

- Мы используем специальный алгоритм подсчёта, который позволяет избежать учета множественных просмотров и ограничить искусственное «накручивание», - сообщил руководитель направления «Группы» соцсети Одноклассники Сергей Ставский.

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