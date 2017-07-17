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В июне жители Башкирии «оставили» в супермаркетах два миллиарда рублей

17 июля 2017, 15:53
Жители Башкирии чаще всего расплачиваются банковскими картами в супермаркетах.

Например, в июне в крупных универсамах республики было совершено покупок на 2 млрд рублей, что составляет 21% от общей доли оборота по безналичному расчету. К такому выводу пришел Сбербанк, проанализировав расходы жителей Башкирии по банковским картам за июнь 2017 года в различных торговых сегментах.

В число самых популярных транзакций вошли траты на алкогольные напитки, строительные материалы, рестораны и аптеки. Так, алкоголя купили на сумму почти 400 млн рублей, строительные материалы – на 300 млн рублей. В ресторанах жители Башкирии расплатились картами на сумму 240 млн рублей, а в аптеках – на сумму 235 млн рублей.

В целом, по данным Сбербанка, жители Башкирии стали чаще оплачивать товары и услуги по банковским картам. По сравнению с июнем 2016 года оборот платежей по банковским картам в прошлом месяце увеличился на 3 млрд рублей и составил почти 10 млрд.

Связано это с тем, что расплачиваться картой Сбербанка не только удобно, но и выгодно, говорят в кредитном учреждении. Так, за каждую покупку на карту покупателя начисляются бонусы СПАСИБО в размере 0,5% от стоимости, где 1 бонус=1 рублю. Бонусы можно обменять на скидки до 99% в более чем 10 000 торговых точек и крупнейших интернет-магазинов по всей России. Участником программы «Спасибо от Сбербанка» может стать любой держатель банковской карты Сбербанка. Процесс регистрации в программе прост и не требует визита в отделение банка - сделать это можно в любом банкомате, через интернет-банк Сбербанка и по СМС.

Отметим, у Сбербанка самая широкая сеть терминалов эквайринга по Республике Башкортостан – 29 000 штук, из них более 12 000 находится в Уфе.

#Новости#Рустэм Башкирцев#Экономика
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