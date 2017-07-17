В июне жители Башкирии «оставили» в супермаркетах два миллиарда рублей

Связано это с тем, что расплачиваться картой Сбербанка не только удобно, но и выгодно, говорят в кредитном учреждении. Так, за каждую покупку на карту покупателя начисляются бонусы СПАСИБО в размере 0,5% от стоимости, где 1 бонус=1 рублю. Бонусы можно обменять на скидки до 99% в более чем 10 000 торговых точек и крупнейших интернет-магазинов по всей России. Участником программы «Спасибо от Сбербанка» может стать любой держатель банковской карты Сбербанка. Процесс регистрации в программе прост и не требует визита в отделение банка - сделать это можно в любом банкомате, через интернет-банк Сбербанка и по СМС.