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В Башкирии в больнице пропала упаковка морфина

17 июля 2017, 17:12
Источник «Мечетлинских вестей» сообщил, что подобных хищений в регионе давно не было.

- Всю прошлую неделю руководство Большеустьикинской ЦРБ лихорадит. Из сейфа хирургического отделения ЦРБ исчезла партия морфийсодержащего препарата, - сообщили «Мечетлинские вести» со ссылкой на источник из числа проверяющих.

Источник подтвердил изданию факт хищения и добавил, что подобных хищений в лечебно-профилактических учреждениях Башкирии давно не было.

- Этот случай по объему хищения считается беспрецедентным, влекущим кадровые выводы и уголовные дела, - сообщил источник. Других деталей дела источник не сообщил, кроме того, что изъята документация.

В самой больнице ситуацию не комментируют.

Источник Медиакорсети сообщил некоторые детали дела. О пропаже стало известно в минувшую пятницу, 14 июля, по предварительным данным, упаковка препарата «МСТ Континус 60 мг» (непатентованное название – морфин) пропала в период с 30 июня по 12 июля из сейфа в кабинете обезболивания хирургического отделения Большеустьикинской ЦРБ.

- К хранению имели доступ только трое медработников, - сообщили в редакции «Мечетлинских вестей». И пообещали вознаграждение за ценную, на их взгляд, информацию по делу.

Справка. «МСТ Континус 60 мг» (морфин)Наркотический анальгетик, относится к Перечню наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации. Применяется для уменьшения стойких болей. Может вызвать лекарственную зависимость.

#Новости#Разиф Абдуллин#Происшествия
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