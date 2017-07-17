В Башкирии в больнице пропала упаковка морфина

- Всю прошлую неделю руководство Большеустьикинской ЦРБ лихорадит. Из сейфа хирургического отделения ЦРБ исчезла партия морфийсодержащего препарата, - сообщили «Мечетлинские вести» со ссылкой на источник из числа проверяющих.
Источник подтвердил изданию факт хищения и добавил, что подобных хищений в лечебно-профилактических учреждениях Башкирии давно не было.
- Этот случай по объему хищения считается беспрецедентным, влекущим кадровые выводы и уголовные дела, - сообщил источник. Других деталей дела источник не сообщил, кроме того, что изъята документация.
В самой больнице ситуацию не комментируют.
Источник Медиакорсети сообщил некоторые детали дела. О пропаже стало известно в минувшую пятницу, 14 июля, по предварительным данным, упаковка препарата «МСТ Континус 60 мг» (непатентованное название – морфин) пропала в период с 30 июня по 12 июля из сейфа в кабинете обезболивания хирургического отделения Большеустьикинской ЦРБ.
- К хранению имели доступ только трое медработников, - сообщили в редакции «Мечетлинских вестей». И пообещали вознаграждение за ценную, на их взгляд, информацию по делу.
Справка. «МСТ Континус 60 мг» (морфин) – Наркотический анальгетик, относится к Перечню наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации. Применяется для уменьшения стойких болей. Может вызвать лекарственную зависимость.