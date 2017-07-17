В Башкирии появится законная возможность не платить за «коммуналку»

Евраев считает, что новая система сделает рынок предоставления коммунальных услуг конкурентным и прозрачным. В ней будет доступна вся информация о доме (договоры и акты выполненных работ, планируемые работы и прочее), можно будет оплатить услуги без комиссии, написать жалобу и получить ответ в электронной форме.