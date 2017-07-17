В Башкирии появится законная возможность не платить за «коммуналку»

С первого января 2018 года жители многоквартирных домов могут не оплачивать квитанции по квартплате, если они не отражены в ГИС ЖКХ (государственной системе жилищно-коммунального хозяйства), сообщил журналистам заместитель министра связи и массовых коммуникаций Михаил Евраев на Красноярском экономическом форуме, пишет «Российская газета».
С первого июля размещение информации в системе станет обязательным, а уже с 1 января 2018 года для организаций-нарушителей вводятся крупные штрафы и возможность для потребителей не оплачивать услуги коммунальщиков, пока информация не появится на сайте dom.gosuslugi.ru.
Евраев считает, что новая система сделает рынок предоставления коммунальных услуг конкурентным и прозрачным. В ней будет доступна вся информация о доме (договоры и акты выполненных работ, планируемые работы и прочее), можно будет оплатить услуги без комиссии, написать жалобу и получить ответ в электронной форме.
Все организации ЖКХ зарегистрированы в системе в Хакасии, Мурманской и Орловской областях, Ханты-Мансийском автономном окруег, почти полная регистрация в Белгородской, Тульской, Оренбургской и Вологодской областях, а также в Калмыкии и Башкирии.