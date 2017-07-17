В Башкирии потеплеет до +31

Как следует из данных Башгидромета, сегодня, 17 июля, температура воздуха днем по республике поднимется до 24-29 °. Местами небольшие кратковременные дожди, по востоку республики до умеренных, грозы. Ветер неустойчивый слабый, при грозе порывистый до сильного.