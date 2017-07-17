В Башкирии потеплеет до +31

Начало недели порадует жителей Башкирии теплой погодой.
Как следует из данных Башгидромета, сегодня, 17 июля, температура воздуха днем по республике поднимется до 24-29 °. Местами небольшие кратковременные дожди, по востоку республики до умеренных, грозы. Ветер неустойчивый слабый, при грозе порывистый до сильного.
Во вторник, 18 июля, днем столбик термометра поднимется до 23-28°, ночью 11-16°, местами дожди, в отдельных районах с грозами.
В среду, 19 июля, температура воздуха ночью 13-18°, днем 26-31°. Местами кратковременные дожди, по юго-западу небольшие, в отдельных районах грозы.