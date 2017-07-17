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В Башкирии потеплеет до +31

17 июля 2017, 09:41
При этом дожди никто не отменял.

Начало недели порадует жителей Башкирии теплой погодой.

Как следует из данных Башгидромета, сегодня, 17 июля, температура воздуха днем по республике поднимется до 24-29 °. Местами небольшие кратковременные дожди, по востоку республики до умеренных, грозы. Ветер неустойчивый слабый, при грозе порывистый до сильного.

Во вторник, 18 июля, днем столбик термометра поднимется до 23-28°, ночью 11-16°, местами дожди, в отдельных районах с грозами.

В среду, 19 июля, температура воздуха ночью 13-18°, днем 26-31°. Местами кратковременные дожди, по юго-западу небольшие, в отдельных районах грозы.

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