Почта России "заморозит" тарифы на доставку печатных СМИ

Как следует из соощения пресс-службы "Почты России", порядок подписки и тарифы остаются такими же, как и для второго полугодия 2017 года. Данные тарифы были согласованы в октябре 2016 на заседании экспертного совета по региональным печатным СМИ при Минкомсвязи России с представителями издательского сообщества.
Федеральный почтовый оператор также предоставит скидку подписчикам изданий из списка экспертного совета по региональным печатным СМИ при Минкомсвязи России. Из Башкирии в него входит порядка 200 газет и журналов. в который входит порядка двухсот газет и журналов из Республики Башкортостан. Скидка составит 25% при подписке через каталог "Почты России" или 20% через каталоги альтернативных коммерческих подписных агентств.