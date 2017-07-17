mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Почта России "заморозит" тарифы на доставку печатных СМИ

17 июля 2017, 17:33
В период подписной кампании на первое полугодие 2018 года "Почта России" заморозит тарифы на доставку периодических печатных изданий.

Как следует из соощения пресс-службы "Почты России", порядок подписки и тарифы остаются такими же, как и для второго полугодия 2017 года. Данные тарифы были согласованы в октябре 2016 на заседании экспертного совета по региональным печатным СМИ при Минкомсвязи России с представителями издательского сообщества.

Федеральный почтовый оператор также предоставит скидку подписчикам изданий из списка экспертного совета по региональным печатным СМИ при Минкомсвязи России. Из Башкирии в него входит порядка 200 газет и журналов. в который входит порядка двухсот газет и журналов из Республики Башкортостан. Скидка составит 25% при подписке через каталог "Почты России" или 20% через каталоги альтернативных коммерческих подписных агентств.

Материалы по теме
В Башкирии начальник почты год присваивала часть денег от подпискиГазеты и журналы приравняли к бензинуПодписку на печатные издания можно оформить через интернет
#Новости#СМИ#Почта России#Наталья Кузнецова#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48