Почта России "заморозит" тарифы на доставку печатных СМИ

Федеральный почтовый оператор также предоставит скидку подписчикам изданий из списка экспертного совета по региональным печатным СМИ при Минкомсвязи России. Из Башкирии в него входит порядка 200 газет и журналов. в который входит порядка двухсот газет и журналов из Республики Башкортостан. Скидка составит 25% при подписке через каталог "Почты России" или 20% через каталоги альтернативных коммерческих подписных агентств.