В Уфе отключат воду в двух районах

Без горячего водоснабжения останутся жители домов Ленинского района и вовсе без воды нескольких домов Октябрьского районов, сообщили в пресс-службе администрации города.
С 00:00 17 июля по 24:00 28 июля будет отключена горячая вода в Ленинском районе на следующих объектах:
ведомственные ж/д: ул. Летчиков, 1, 1/2, 2д, 2/1, 5, 3/1, 2/1 к.3, 9, 11, 18 А и Б, 16/1, 14, 20, 3/2, 14/1; ул. Ахметова, 320/1, 355, 353; ул. Шмидта, 41, 158; ул. Союзная, 12/1.
ж/д: ул. Ахметова, 322, 322/1, 322/2, 322/а, 324, 347; Летчиков, 5/1, 4, 5/3, 5/4, 8, 5/2, 5/5, 6, 4/1, 8/1, 4/2, 4/3, 4/4; ул. Союзная, 35/1, 35/2; ул. Ирендык, 4, 4/1; ул. Судоремонтная, 27; ул. Жуковского, 18.
МБДОУ: Детский сад № 330 Летчиков, 6/1;
МАДОУ: Детский сад № 97 Летчиков, 12/1;
д/сад № 18 Ахметова, 326/2; д/сад № 284 Жуковского, 28;
учебные: МБОУ СОШ № 128 Летчиков, 8/2; ГБОУ ВПО БГМУ Минздравсоцразвития России Летчиков, 1; ГОУ РШИСП № 5 Чкалова, 110; ФКУ «ЦХ и СО» МВД по РБ Летчиков; 2/3, МАОУ УОШИ с ПЛП г. Уфы Летчиков, 2/4; лицей № 46 Ахметова, 320; ИЮИ МВД РФ Летчиков, 2; БПК Летчиков, 1;
ч/д: Водников, 25, 27, 27а; Чкалова, 123, 108;
лечебные: ФГУ ПОМЦ Росздрава Горбольница № 9 Чкалова, 125; ГАУЗ РКВД № 1 Союзная, 37;
прочие: Летчиков, 1, 2/3; Ирендык, 9; Ахметова, 297.
19 июля с 10:00 до 17:00 будет отключена и горячая и холодная вода в Октябрьском районе по адресам:
ул. М. Жукова, 25
ул. Сипайловская, 7, 11, 11а, 14/1
ул. Б. Бикбая, 1