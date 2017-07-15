В Уфе мужчина незаконно хранил в земле "обрез" ружья более 20 лет

В суде установлено, что подсудимый был задержан в конце мая. Обрез полицейские изъяли у него в ходе личного досмотра. Мужчина пояснил, пояснил, что приобрел оружие в 90-е годы и закопал его в землю. До 2015 года он отбывал длительный срок в местах лишения свободы за совершение тяжких и особо тяжких преступлений. После чего в мае 2016 года злоумышленник нашел и откопал оружие, с целью припугнуть своего знакомого.