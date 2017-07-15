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В Уфе мужчина незаконно хранил в земле "обрез" ружья более 20 лет

15 июля 2017, 10:50
48-летний уфимец получил более года колонии строгого режима за то, что с 90-х годов хранил незарегистрированный "обрез" охотничьего ружья по землей. Откопал его он мае прошлого года для того чтобы припугнуть своего знакомого.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры, приговор вынес Калининский районный суд Уфы. Мужчина признан виновным по ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное ношение огнестрельного оружия).

В суде установлено, что подсудимый был задержан в конце мая. Обрез полицейские изъяли у него в ходе личного досмотра. Мужчина пояснил, пояснил, что приобрел оружие в 90-е годы и закопал его в землю. До 2015 года он отбывал длительный срок в местах лишения свободы за совершение тяжких и особо тяжких преступлений. После чего в мае 2016 года злоумышленник нашел и откопал оружие, с целью припугнуть своего знакомого.

- Подсудимый признал вину в совершении преступлений, - говорится в сообщении надзорного ведомства. - Суд приговорил его к году и двум месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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