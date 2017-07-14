В Уфе перекроют движение по улице Магистральная

В Уфе с 23 июля по 23 августа этого года будет введено частичное ограничение движения по улице Магистральная в Демском районе Уфы, следует из сообщения на официальном сайте администрации города. Это связано с тем, что здесь МУП Уфимские инженерные сети будут проводить работы по реконструкции тепловых сетей.
Движение будет перекрыто на участке улицы Магистральной от пересечения с улицей Мусы Джалиля до переулка Киевский.
- На месте производства работ будут установления специальные ограждения, информационные щиты и знаки, - отмечается в сообщении.