В Уфе перекроют движение по улице Магистральная

В Уфе с 23 июля по 23 августа этого года будет введено частичное ограничение движения по улице Магистральная в Демском районе Уфы, следует из сообщения на официальном сайте администрации города. Это связано с тем, что здесь МУП Уфимские инженерные сети будут проводить работы по реконструкции тепловых сетей.