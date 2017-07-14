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В центре Уфы на несколько недель закроют движение на двух улицах

14 июля 2017, 09:44
В Кировском районе Уфы с 14 июля по 25 августа будет частично закрыто движение на ул. Заки Валиди и Гафури. Это связано с ремонтом теплосетей.

Как сообщает пресс-служба администрации города, будет закрыто движение по ½ проезжей части по ул. Гафури между жилым домом №11 и зданием Телецентра №9/1 по ул. Гафури. Также нельзя будет проехать на парковочный карман по ул. З. Валиди между жилым домом №1 по ул. З. Валиди и зданием Телецентра №9/1 по ул. Гафури.

С 21.00 14 июля до 21.00 23 июля будет закрыто движение по ½ проезжей части ул. З. Валиди по четной стороне между жилым домом №1 по ул. З. Валиди и ул. Гафури.

С 1 по 14 август будет закрыто движение по ½ проезжей части ул. З. Валиди по нечетной стороне между жилым дом №1 по ул. З. Валиди и ул. Гафури.

- МУП УИС приносит извинения за временные неудобства, связанные с проведением ремонтных работ, и просит уфимцев заранее планировать маршрут своего движения, - говорится в сообщении мэрии.

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