В центре Уфы на несколько недель закроют движение на двух улицах

Как сообщает пресс-служба администрации города, будет закрыто движение по ½ проезжей части по ул. Гафури между жилым домом №11 и зданием Телецентра №9/1 по ул. Гафури. Также нельзя будет проехать на парковочный карман по ул. З. Валиди между жилым домом №1 по ул. З. Валиди и зданием Телецентра №9/1 по ул. Гафури.
С 21.00 14 июля до 21.00 23 июля будет закрыто движение по ½ проезжей части ул. З. Валиди по четной стороне между жилым домом №1 по ул. З. Валиди и ул. Гафури.
С 1 по 14 август будет закрыто движение по ½ проезжей части ул. З. Валиди по нечетной стороне между жилым дом №1 по ул. З. Валиди и ул. Гафури.
- МУП УИС приносит извинения за временные неудобства, связанные с проведением ремонтных работ, и просит уфимцев заранее планировать маршрут своего движения, - говорится в сообщении мэрии.