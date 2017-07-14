В центре Уфы на несколько недель закроют движение на двух улицах

Как сообщает пресс-служба администрации города, будет закрыто движение по ½ проезжей части по ул. Гафури между жилым домом №11 и зданием Телецентра №9/1 по ул. Гафури. Также нельзя будет проехать на парковочный карман по ул. З. Валиди между жилым домом №1 по ул. З. Валиди и зданием Телецентра №9/1 по ул. Гафури.