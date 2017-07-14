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В Казахстане мэру Уфы Иреку Ялалову вручили медаль

14 июля 2017, 13:04
За вклад в развитие экономической интеграции государств-участников СНГ.

В Казахстане мэру Уфы Иреку Ялалову вручили медаль, сообщает пресс-служба администрации Уфы. Произошло это в Астане, городе-побратиме Уфы, в рамках XXV сессии Международной Ассамблеи столиц и крупных городов СНГ (МАГ). Медаль за вклад в развитие экономической интеграции государств-участников СНГ вручил уфимскому мэру генеральный директор Делового Центра СНГ Владимир Савченко.

Как сообщают в администрации, Астана и Уфа сотрудничают в сфере новых технологий и управления. Подробностей сотрудничества не сообщается.

Отметим также, что в Астане было заключено соглашение о сотрудничестве между Советским районом Уфы и районом «Сарыарка». Стороны намерены сотрудничать в культурных, социальных, деловых проектах.

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