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В Башкирии скончалась один из руководителей Сбербанка Валентина Хабибуллина

14 июля 2017, 15:15
Она проработала первым заместителем управляющего Башкирским отделением Сбербанка более 11 лет.

В Уфе на 66-ом году из-за тяжелой продолжительной болезни скончалась Валентина Павловна Хабибуллина, отдавшая Сбербанку более 11 лет.

Свой трудовой путь Валентина Павловна начала в 1969 году с должности кредитного инспектора в Госбанке и достигла значительных успехов в профессиональной деятельности. В Сбербанке она начала работать в 1995 году в должности первого заместителя председателя Башкирского банка Сбербанка России. После реорганизации в 2001 году стала первым заместителем управляющего Башкирским отделением № 8598, и в общей сложности проработала в системе Сбербанка более 11 лет.

Валентина Павловна внесла большой вклад в банковскую сферу Республики Башкортостан. За время работы в Госбанке была награждена почетной грамотой обкома КПСС, ВЛКСМ, Совета Министров, получила медаль «Ветеран труда», значок «Отличник Госбанка». За достижение высоких показателей в работе и заслуги в области развития и совершенствования банковского дела в 2001 году награждена Почетной грамотой Сберегательного банка Российской Федерации.

- Валентина Хабибуллина была настоящим профессионалом, добросовестно и честно исполняла свои обязанности, служила примером для коллег. Все сотрудники Сбербанка, которым выдалась честь поработать с ней, навсегда запомнят ее как добросердечного, порядочного, открытого человека, всегда готового прийти на помощь в трудную минуту, - сказал Марат Мансуров, управляющий Башкирским отделением Сбербанка.

Коллектив Башкирского отделения Сбербанка выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким.

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