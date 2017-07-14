В Башкирии скончалась один из руководителей Сбербанка Валентина Хабибуллина

Свой трудовой путь Валентина Павловна начала в 1969 году с должности кредитного инспектора в Госбанке и достигла значительных успехов в профессиональной деятельности. В Сбербанке она начала работать в 1995 году в должности первого заместителя председателя Башкирского банка Сбербанка России. После реорганизации в 2001 году стала первым заместителем управляющего Башкирским отделением № 8598, и в общей сложности проработала в системе Сбербанка более 11 лет.