В Башкирии пропавшую два месяца назад девушку нашли мертвой

Он признался, что в лесу у села Ермолаево в Куюргазинском районе у них вспыхнула ссора. Мужчина ударил женщину тупым предметом по голове, от травм она скончалась на месте. Как оказалось, молодой человек был убежден, что Ольга Варнавская была причастна к пожару, в котором погибла его дочь. Но после удалось выяснить, что пожар произошел из-за проводки.