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В Башкирии пропавшую два месяца назад девушку нашли мертвой

14 июля 2017, 11:03
По сведениям ГТРК, ее убил из мести ее знакомый.

В Башкирии пропавшую две месяца назад 34-летнюю Ольгу Варнавскую из Куюргазинского района нашли мертвой, об этом Медиакорсети заявил Павел Нестеров, руководитель группы по поиску пропавших людей в РБ. Как сообщает ГТРК Башкортостан, девушку убил ее знакомый, занимающийся предпринимательством. По сведениям источника, мужчина сделал это из мести.

Он признался, что в лесу у села Ермолаево в Куюргазинском районе у них вспыхнула ссора. Мужчина ударил женщину тупым предметом по голове, от травм она скончалась на месте. Как оказалось, молодой человек был убежден, что Ольга Варнавская была причастна к пожару, в котором погибла его дочь. Но после удалось выяснить, что пожар произошел из-за проводки.

Напомним, молодая женщина пропала еще 15 мая. Тогда обеспокоенные родственники обратились за помощью к волонтерам и в полицию. Возбуждено уголовное дело. Изучаются все причины и обстоятельства случившегося.

#Новости#Надежда Валитова#Происшествия
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