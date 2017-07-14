В Башкирии пропавшую два месяца назад девушку нашли мертвой

В Башкирии пропавшую две месяца назад 34-летнюю Ольгу Варнавскую из Куюргазинского района нашли мертвой, об этом Медиакорсети заявил Павел Нестеров, руководитель группы по поиску пропавших людей в РБ. Как сообщает ГТРК Башкортостан, девушку убил ее знакомый, занимающийся предпринимательством. По сведениям источника, мужчина сделал это из мести.
Он признался, что в лесу у села Ермолаево в Куюргазинском районе у них вспыхнула ссора. Мужчина ударил женщину тупым предметом по голове, от травм она скончалась на месте. Как оказалось, молодой человек был убежден, что Ольга Варнавская была причастна к пожару, в котором погибла его дочь. Но после удалось выяснить, что пожар произошел из-за проводки.
Напомним, молодая женщина пропала еще 15 мая. Тогда обеспокоенные родственники обратились за помощью к волонтерам и в полицию. Возбуждено уголовное дело. Изучаются все причины и обстоятельства случившегося.