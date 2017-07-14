Стало известно, сколько зарабатывают руководители избиркомов страны

Председатель Центризбиркома Башкирии Хайдар Валеев в 2016 году заработал 3 миллиона 885 тысяч рублей. Можно отметить, что его доходы находятся на среднем уровне по стране среди его коллег. В собственности у Валеева земельный участок под индивидуальное жилищное строительство (площадь 2234 кв.м), жилой дом (194 кв.м), два гаражных бокса и легковой автомобиль БМВ Х5. В его пользовании также находятся три квартиры ( площадью 124, 87 и 60 кв.м).