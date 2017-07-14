Стало известно, сколько зарабатывают руководители избиркомов страны

ЦИК страны состоит из 15 членов. Самый высокий доход у ее председателя — Эллы Памфиловой. Ее годовой доход в прошлом году составил 30,6 млн рублей. Памфилова была избрана председателем ЦИК в марте 2016 года. Годом ранее на посту Уполномоченного по правам человека в РФ она заработала меньше — 7,6 млн рублей, сообщают журналисты данного издания.
По данным декларации за 2016 год, в собственности Эллы Памфиловой находится земельный участок (2000 кв. м), жилой дом (230 кв. м), квартира (86 кв. м), гараж (35 кв. м) и автомобиль марки Volkswagen Beetle.
На втором месте рейтинга самых состоятельных членов ЦИК — Василий Лихачев. Он задекларировал в 2016 году 12,3 млн рублей дохода. В собственности сотрудника ЦИК находится лишь гараж (14 кв. м) и «жилое строение без права регистрации» (414 кв. м). В пользовании чиновника — квартира площадью 183 кв. м. Василию Лихачеву также принадлежит автомобиль Audi A6. Доход его супруги составил 414 тыс. рублей.
10,4 млн рублей дохода указал в декларации Борис Эбзеев. В собственности члена ЦИК — две квартиры (общая площадь — 193 кв. м), а также автомобиль Land Rover Discovery-3. Супруга чиновника задекларировала доход суммой 373,7 тыс. рублей. Ей принадлежит доля в квартире площадью 134 кв. м и автомобиль Land Rover Discovery.
Годовой доход другого члена ЦИК — Александра Клюкина составил 8,9 млн рублей. Намного больше заработала в 2016 году его супруга — 100,5 млн рублей. Это самый высокий доход среди родственников сотрудников центрального избиркома. Помимо квартиры, площадью 115 кв.м, у супруги Клюкина есть гараж (18 кв. м) и два автомобиля: Lexus RX 200 и Lexus GS 450h.
Неплохой доход получают и руководители региональных центральных избирательных комиссий. Больше всего в 2016 году задекларировал председатель избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа Андрей Гиберт: его доход составил 28,4 млн рублей. Эта сумма сопоставима с доходом председателя ЦИК Эллы Памфиловой.
На втором месте — председатель ЦИК Новосибирской области Ольга Благо. Она задекларировала 15,4 млн рублей в 2016 году. В документе указано, что эта сумма включает доход от продажи земельных участков и жилого дома.
В тройке самых состоятельных председателей региональных ЦИК — Игорь Халин из Тюменской области. Он указал в декларации годовой доход в 9,4 млн рублей.
Председатель Центризбиркома Башкирии Хайдар Валеев в 2016 году заработал 3 миллиона 885 тысяч рублей. Можно отметить, что его доходы находятся на среднем уровне по стране среди его коллег. В собственности у Валеева земельный участок под индивидуальное жилищное строительство (площадь 2234 кв.м), жилой дом (194 кв.м), два гаражных бокса и легковой автомобиль БМВ Х5. В его пользовании также находятся три квартиры ( площадью 124, 87 и 60 кв.м).
Чуть меньше своего руководителя в прошлом году заработала и бывший заместитель председателя ЦИК Башкирии Наиля Алтынова. Ее доход составил 3 миллиона 686 тысяч рублей. В ее собственности аж три жилых дома (площадью 258, 42 и 37 кв.м соответственно), квартира (84 кв.м) и земельный участок под индивидуальное жилищное строительство (1006 кв.м). Собственного автомобиля новоиспеченный кавалер ордена Дружбы (награду ей вчера вручил глава Башкирии) не имеет.