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Правительство России утвердило предельные уровни трансфертов регионам

14 июля 2017, 15:54
Башкирия сможет получать до 88 процентов софинансирования из федерального бюджета на свои расходы.

Документ, который установил предельный уровень выделения трансфертов из государственной казны, опубликован на сайте правительства России.

В среднем этот показатель варьируется от 70% до 90%. Самый низкий уровень софинансирования у Москвы: по 5% на все три года. На втором месте - Ямало-Ненецкий округ (14%).

В ближайшее время минфин страны внесет в правительство новую методику выделения трансфертов из федерального бюджета на расходы регионов.

В министерстве предлагают выделить две категории регионов исходя из уровня бюджетной обеспеченности. Для регионов, которые не дотягивают до среднего уровня бюджетной обеспеченности, доля софинансирования со стороны федерального центра будет колебаться в диапазоне от 70% до 95%. Для регионов второй категории - с уровнем обеспеченности выше среднего - доля софинансирования из центра будет варьироваться в пределах от 5% до 70%.

Таким образом можно сделать заключение, что Башкирия пока не дотягивает до среднего уровня бюджетной обеспеченности.

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#Новости#Межбюджетные трансферты#Правительство РФ#Азат Гиззатуллин#Экономика
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