Правительство России утвердило предельные уровни трансфертов регионам

Документ, который установил предельный уровень выделения трансфертов из государственной казны, опубликован на сайте правительства России.
В среднем этот показатель варьируется от 70% до 90%. Самый низкий уровень софинансирования у Москвы: по 5% на все три года. На втором месте - Ямало-Ненецкий округ (14%).
В ближайшее время минфин страны внесет в правительство новую методику выделения трансфертов из федерального бюджета на расходы регионов.
В министерстве предлагают выделить две категории регионов исходя из уровня бюджетной обеспеченности. Для регионов, которые не дотягивают до среднего уровня бюджетной обеспеченности, доля софинансирования со стороны федерального центра будет колебаться в диапазоне от 70% до 95%. Для регионов второй категории - с уровнем обеспеченности выше среднего - доля софинансирования из центра будет варьироваться в пределах от 5% до 70%.
Таким образом можно сделать заключение, что Башкирия пока не дотягивает до среднего уровня бюджетной обеспеченности.