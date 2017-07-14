Правительство России утвердило предельные уровни трансфертов регионам

В министерстве предлагают выделить две категории регионов исходя из уровня бюджетной обеспеченности. Для регионов, которые не дотягивают до среднего уровня бюджетной обеспеченности, доля софинансирования со стороны федерального центра будет колебаться в диапазоне от 70% до 95%. Для регионов второй категории - с уровнем обеспеченности выше среднего - доля софинансирования из центра будет варьироваться в пределах от 5% до 70%.