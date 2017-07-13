mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В Уфе стартует Большая стройка в Кузнецовском затоне

13 июля 2017, 09:39
Завтра в Уфе стартует один из самых главных конкурсов в строительной сфере.

Госкомитет РБ по строительству и архитектуре определил жилой комплекс «Белая река» в качестве площадки для проведения очередного Республиканского конкурса «Лучший по профессии» в номинации «Лучший каменщик строительного комплекса РБ». По традиции выбор пал на новостройку, отвечающую всем современным требованиям жилищного строительства: опытный и надежный застройщик, качественные строительные материалы и актуальные технологии, благоустроенная придомовая территория, а также перспективы развития района в целом.

Порядка 60 каменщиков выйдут уже завтра, 14 июля, на площадку «Белой реки», чтобы посоревноваться в своем профессиональном мастерстве и «приложить руку» к строительству уникального жилого комплекса. Имена самых добросовестных и ответственных станут известны в этот же день.

Жилой комплекс «Белая река» – проект Группы Компаний «Госстрой», входящий в программу комплексного развития экологичного и перспективного района Кузнецовский затон. Дома строятся в пяти минутах от центра города. Сегодня это, пожалуй, единственный столичный район, где доступные цены на строящееся жилье сочетаются с отличной экологией, развивающейся инфраструктурой и живописными видовыми характеристиками. Здесь и близость рек Белая и Уфа, и густые леса Зауфимья, и удобные выезды на главные городские магистрали.

Благодаря утвержденному проекту развития Кузнецовского затона в ближайшие годы в микрорайоне появятся не только современные и комфортные жилые комплексы, но объекты социальной инфраструктуры: школы, детские сады, гипермаркеты, аптеки и развлекательные заведения; будут оборудованы велодорожки, остановки общественного транспорта и комфортные семейные зоны отдыха.

#Новости#Константин Климов#Город
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48