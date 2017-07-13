В Уфе стартует Большая стройка в Кузнецовском затоне

Жилой комплекс «Белая река» – проект Группы Компаний «Госстрой», входящий в программу комплексного развития экологичного и перспективного района Кузнецовский затон. Дома строятся в пяти минутах от центра города. Сегодня это, пожалуй, единственный столичный район, где доступные цены на строящееся жилье сочетаются с отличной экологией, развивающейся инфраструктурой и живописными видовыми характеристиками. Здесь и близость рек Белая и Уфа, и густые леса Зауфимья, и удобные выезды на главные городские магистрали.