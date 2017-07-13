В Уфе подростки искали клиентов для эротического салона

На перекрестке остановки «Спортивная» подростки, решившие подзаработать в летние каникулы, раздавали буклеты сомнительного содержания, сообщают «Вести-Башкортостан».
Пока автомобили стоят на светофоре промоутеры успевают обойти два десятка автомобилей. К слову, ребятам нет и 17 лет, однако в листовках, которые они раздают, приглашения посетить салон эротического массажа. На карточке указан номер телефона, адрес и фото массажисток. Раздавать буклеты детей не заставляли, за работу им честно пообещали зарплату.
По словам некоего Тимура, который инструктировал подростков, перед тем, как отдать работу подросткам, он беседовал с их родителями.
За подобную работу предусмотрена административная ответственность, а за привлечение несовершеннолетних к подобному заработку и уголовная.