В Уфе подростки искали клиентов для эротического салона

Пока автомобили стоят на светофоре промоутеры успевают обойти два десятка автомобилей. К слову, ребятам нет и 17 лет, однако в листовках, которые они раздают, приглашения посетить салон эротического массажа. На карточке указан номер телефона, адрес и фото массажисток. Раздавать буклеты детей не заставляли, за работу им честно пообещали зарплату.