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В Уфе подростки искали клиентов для эротического салона

13 июля 2017, 12:26
Работодателя не особенно беспокоило, что рекламными агентами являются подростки.

На перекрестке остановки «Спортивная» подростки, решившие подзаработать в летние каникулы, раздавали буклеты сомнительного содержания, сообщают «Вести-Башкортостан».

Пока автомобили стоят на светофоре промоутеры успевают обойти два десятка автомобилей. К слову, ребятам нет и 17 лет, однако в листовках, которые они раздают, приглашения посетить салон эротического массажа. На карточке указан номер телефона, адрес и фото массажисток. Раздавать буклеты детей не заставляли, за работу им честно пообещали зарплату.

По словам некоего Тимура, который инструктировал подростков, перед тем, как отдать работу подросткам, он беседовал с их родителями.

За подобную работу предусмотрена административная ответственность, а за привлечение несовершеннолетних к подобному заработку и уголовная.

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