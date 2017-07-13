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В Башкирии стрелявшему в детей на игровой площадке предъявили обвинение

13 июля 2017, 10:15
Мужчина стал фигурантом дела о хулиганстве с применением оружия и насилии в отношении представителя власти.

Стрелявшему из пневматического ружья в детей 47-летнему жителю села Сафарово Чишминского района Башкирии предъявлено обвинение в хулиганстве с применением оружия и насилии в отношении представителя власти.

Напомним, пьяный житель деревни Сафарово произвёл не менее трёх выстрелов по четырём девочкам, трое из них получили травмы, одну девочку прооперировали и извлекли пулю от пневматического оружия.

- После задержания злоумышленника сотрудниками полиции, мужчина попытался сбежать, но был настигнут оперативным уполномоченным местного отдела полиции, однако, задержанный успел ударить правоохранителя кулаком по голове, - рассказала пресс-секретарь регионального управления СКР Светлана Абрамова, - По ходатайству следователя судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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