В Башкирии стрелявшему в детей на игровой площадке предъявили обвинение

Стрелявшему из пневматического ружья в детей 47-летнему жителю села Сафарово Чишминского района Башкирии предъявлено обвинение в хулиганстве с применением оружия и насилии в отношении представителя власти.
Напомним, пьяный житель деревни Сафарово произвёл не менее трёх выстрелов по четырём девочкам, трое из них получили травмы, одну девочку прооперировали и извлекли пулю от пневматического оружия.
- После задержания злоумышленника сотрудниками полиции, мужчина попытался сбежать, но был настигнут оперативным уполномоченным местного отдела полиции, однако, задержанный успел ударить правоохранителя кулаком по голове, - рассказала пресс-секретарь регионального управления СКР Светлана Абрамова, - По ходатайству следователя судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.