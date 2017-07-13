В Башкирии стрелявшему в детей на игровой площадке предъявили обвинение

- После задержания злоумышленника сотрудниками полиции, мужчина попытался сбежать, но был настигнут оперативным уполномоченным местного отдела полиции, однако, задержанный успел ударить правоохранителя кулаком по голове, - рассказала пресс-секретарь регионального управления СКР Светлана Абрамова, - По ходатайству следователя судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.