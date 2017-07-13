Уфа и Бишкек стали городами-побратимами

Подписание Меморандума об установлении побратимских отношений между Бишкеком и Уфой состоялось в рамках официального визита уфимской делегации в Астану на 25-ой сессии Международной Ассамблеи столиц и крупных городов СНГ, сообщили в пресс-службе администрации города.
Документ подписали глава администрации Уфы Ирек Ялалов и исполняющий обязанности мэра города Бишкека Эрнис Зарлыков.
Теперь Уфа и Бишкек будут развивать торгово-экономические и научно-технические связи, а также планируют сотрудничать в области культуры, образования, промышленности, здравоохранения, спорта и туризма.
Напомним, что у башкирской столицы уже есть 7 побратимов: это Астана (Казахстан), Анкара (Турция), Галле (Германия), Шэньян, Хэфэй, Цицикар, Наньчан (Китай).