Уфа и Бишкек стали городами-побратимами

Подписание Меморандума об установлении побратимских отношений между Бишкеком и Уфой состоялось в рамках официального визита уфимской делегации в Астану на 25-ой сессии Международной Ассамблеи столиц и крупных городов СНГ, сообщили в пресс-службе администрации города.