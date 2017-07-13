Участок стройки на ул. Зорге арестован судом по требованию мэрии Уфы

Напомним, застройщик планирует построить на участке торговый центр с надземным пешеходным переходом. В начале мае против строительства выступили местные жители. Они провели сход граждан, после чего обратились в Следственный комитет с требованием проверить законность действий должностных лиц мэрии при изъятии участка из муниципальной собственности.