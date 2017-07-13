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Участок стройки на ул. Зорге арестован судом по требованию мэрии Уфы

13 июля 2017, 13:43
Башкирский арбитраж арестовал участки точечной застройки на ул. Зорге, 44 в Уфе. Обеспечительные меры наложены по требованию администрации города. Теперь застройщику - компании "Топограф" - временно запрещено проводить здесь любые строительные работы, а Росреестру - регистрировать сделки по недостроенным объектам.

Как сообщает "Коммерсантъ-Уфа", обеспечительные меры наложены 6 июля, 11 июля суд выдал мэрии исполнительные листы. В суде мэрия также просит признать недействительными договоры аренды с "Топографом" и применить последствия недействительности сделок. Рассмотрение иска назначено на 31 июля.

Напомним, застройщик планирует построить на участке торговый центр с надземным пешеходным переходом. В начале мае против строительства выступили местные жители. Они провели сход граждан, после чего обратились в Следственный комитет с требованием проверить законность действий должностных лиц мэрии при изъятии участка из муниципальной собственности.

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#Новости#Уфа#Точечная застройка#Наталья Кузнецова#Город
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