Участок стройки на ул. Зорге арестован судом по требованию мэрии Уфы

Как сообщает "Коммерсантъ-Уфа", обеспечительные меры наложены 6 июля, 11 июля суд выдал мэрии исполнительные листы. В суде мэрия также просит признать недействительными договоры аренды с "Топографом" и применить последствия недействительности сделок. Рассмотрение иска назначено на 31 июля.
Напомним, застройщик планирует построить на участке торговый центр с надземным пешеходным переходом. В начале мае против строительства выступили местные жители. Они провели сход граждан, после чего обратились в Следственный комитет с требованием проверить законность действий должностных лиц мэрии при изъятии участка из муниципальной собственности.