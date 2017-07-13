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ЦБ предлагает не выпускать за рубеж владельцев сомнительных банков

13 июля 2017, 14:54
Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

В России могут запретить выезжать за рубеж собственникам и менеджменту банков, которые подозреваются в выводе активов, сообщает ТАСС. С таким предложением выступил Банк России. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

- Поэтому у меня и было предложение, чтобы в таких случаях, когда уже есть признаки правонарушений, вывода активов, через судебную процедуру не пускать этих людей за рубеж. Но в качестве временной меры, в течение которой собираются доказательства. И я считаю, что это вполне обоснованное предложение, мы сейчас его обсуждаем, - сказала Набиуллина в эфире радиостанции Business FM.

#Новости#Набиуллина Эльвира#Ольга Корзик#Экономика
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