ЦБ предлагает не выпускать за рубеж владельцев сомнительных банков

- Поэтому у меня и было предложение, чтобы в таких случаях, когда уже есть признаки правонарушений, вывода активов, через судебную процедуру не пускать этих людей за рубеж. Но в качестве временной меры, в течение которой собираются доказательства. И я считаю, что это вполне обоснованное предложение, мы сейчас его обсуждаем, - сказала Набиуллина в эфире радиостанции Business FM.